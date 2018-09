Løkke forbereder sig på smørmoms og andre ulyksaligheder

Onsdag havde den danske regering et internt møde om Storbritanniens farvel til EU, og frygten for en brat overgang til toldbarrierer og andre problemer næste forår er rykket nærmere, vurderer statsministeren.

- Vi hyrer toldere i Danmark for at forberede os på det værst tænkelige scenarie. Det er ikke, fordi vi ønsker det. Overhovedet. Det er fordi, det er noget, man ikke kan udelukke, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

Statsministeren deltager torsdag på andendagen af et EU-topmøde i Salzburg, hvor de 27 øvrige EU-lande skal have en drøftelse uden den britiske premierminister, Theresa May.

Onsdag under en middag fremlagde May sit syn på brexit. Den danske statsminister hørte ikke noget, der gav ham tro på en snarlig løsning.

- Vi er et sted, hvor vi må forholde os til, at det kan ende med, at der ikke kommer en aftale, siger Lars Løkke Rasmussen.

29. marts næste år forlader Storbritannien EU. Inden da er det målet at blive enige om en udtrædelsesaftale og en politisk erklæring om, hvordan forholdet skal være i fremtiden.

Men spørgsmålet om den irske grænse volder problemer. Briterne vil ikke have en grænse med kontrol på grund af den skrøbelige fredsproces, og EU kan ikke acceptere en grænse uden kontrol mellem et EU-land og et tredjeland.

- Så falder vi tilbage på almindelige WTO-standarder. Så kommer der 25 procent moms på smør og mange andre ulyksaligheder. Det må vi forberede os på. Og det gør vi også i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Flere af de andre stats- og regeringschefer var tilsvarende skeptiske på spørgsmålet om brexit efter Mays oplæg onsdag.