Særlov skal åbne for videosamtaler mellem kommune og borger

Jobsøgende borgere i Solrød kan se frem til at klare samtaler med kommunen med et par klik på telefonen.

Solrød Kommune vil nemlig gøre det muligt for borgere at holde videosamtaler via telefon, computer eller tablet.

Regeringen har i første omgang sendt et forslag om en særlov i høring for at give Solrød mulighed for at forsøge med initiativet.

Det fortæller Ivar Haugaard-Hansen (V), der er formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune.

- Vi har oplevet et ønske fra borgere og medarbejdere om at afholde videosamtaler. Det må man ikke med dagens lovgivning.

- På medarbejdersiden kan vi spare ressourcer ved at planlægge bedre og dermed yde en bedre indsats.

- For borgerne gør det, at man ikke nødvendigvis skal forbi et beskæftigelsescenter. Man kan holde mødet derhjemme, eller hvis man er på vej ud til jobsamtaler, siger Ivar Haugaard-Hansen.

Forslaget er specifikt rettet mod beskæftigelsesindsatsen for de borgere, der er jobparate, men står uden arbejde.

Ivar Haugaard-Hansen erkender, at der er en risiko for, at noget kan gå tabt i dialogen mellem kommune og borger, når kommunikationen foregår via video.

Derfor er det heller ikke i alle tilfælde, at det nye tiltag skal tages i brug.

- Det er ikke et must, at der skal være videosamtale. Det vil være en vurdering i hver enkelt situation.

- Det kan være, at man tager et enkelt eller to videomøder og siger: "Nu har vi brug for igen at mødes "face-to-face", siger Venstres byrådsmedlem.

Før videosamtaler kan komme på tale, skal borgeren indledningsvist møde op på Solrød Rådhus til første møde.

Efter planen skal det allerede være muligt at afholde videosamtaler med Solrød Kommune fra 1. november i år til 31. december 2021, oplyser kommunen.