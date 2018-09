Tommy Ahlers om uddannelsesudspil: »Vi løsner lidt op«

Mere frihed til selv at tilrettelægge sit universitetsuddannelse og mindre fokus på karakterræs. Det er, hvad uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) håber at opnå med et nyt udspil for de videregående uddannelser:

»Jeg vil gerne gøre op med det stive system, hvor alle i dag går den samme vej gennem universitetet. I stedet skal vi designe et mere fleksibelt uddannelsessystem, der passer bedre til forskellige ønsker og til den tid, vi lever i«, siger ministeren.

Studerende, der færdiggør en bacheloruddannelse, skal have mulighed for at vente op til tre år, før de fortsætter på kandidaten uden at miste deres såkaldte retskrav. Adgangen til universiteterne skal i mindre grad komme an på karakterer og i højere grad baserer sig på eksempelvis erhvervserfaring eller samtaler. Og så vil regeringen fjerne den omstridte mulighed for at studenter fra ungdomsuddannelser kan gange deres karaktergennemsnit med 1,08, hvis de søger ind på en videregående uddannelse inden for to år.

Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden Initiativer i udspillet som skal give studerende større fleksibilitet Retskravet skal forlænges til 3 år, så det bliver muligt at prøve arbejdsmarkedet af mellem sin bachelor- og kandidatuddannelse, inden man specialiserer sig og uden man mister retten til sin kandidat.

Erhvervskandidatordningen skal udvides, så flere kandidatuddannelser kan tages på deltid ved siden af et fuldtidsjob.

Der skal være mulighed for at tage en 1-årig master efter bacheloruddannelsen i stedet for den almindelige toårige kandidatuddannelse.

Der skal også være bacheloruddannelser, der favner bredere, end mange gør i dag. Og så skal antallet af bachelor- og kandidatuddannelser gennemgås, så det bliver mere overskueligt for både studerende og aftagere.

Studerende skal have bedre mulighed for at bevæge sig ind på andre fagområder på deres kandidatuddannelse. Initiativer i udspillet som skal give en bedre undervisning og vej ind på universiteterne: 1,08-reglen skal afskaffes

Det nuværende optagelsessystem skal forbedres

Undervisningen skal prioriteres lige så højt som forskning på universiteterne

Studerende skal have mere feedback, og der skal være flere undervisningstimer på de uddannelser, hvor niveauet i dag er lavt. Studenterevalueringer af undervisningen skal også bruges mere.

Universitetsuddannelserne skal være på et højt internationalt niveau.

Gode undervisere skal anerkendes og belønnes, alle undervisere skal udvikle deres undervisningskompetencer løbende.

Alle studerende skal have forståelse for teknologiens muligheder og begrænsninger.

»Hvis vi går helt tilbage i 1980, så var der omkring 4.000 nyuddannede kandidater hvert år. I 2017 uddannede vi 24.000. Det kalder på muligheder for et mere individuelt uddannelsessystem. Samtidig kigger vi på et jobmarked, som forandrer sig kraftigt. Det er ikke længere sådan, at man starter på jura, læser jura på bachelor og kandidat og så arbejder som advokat resten af éns liv. Det roder mere, og det skal vores uddannelsessystem afspejle«.

Ministeren forklarer, at dele af udspillet bygger på hans egne erfaringer som studerende på netop jurastudiet.

»Når jeg tænker tilbage, så ville jeg da gerne, at det var mere normalt at stoppe efter en bachelor. Helt ærligt, så var det lidt tilfældigt, at jeg endte med at læse jura. Det havde givet mere mening for mig at stoppe efter bacheloren og gå direkte ud og arbejde eller gå direkte videre til noget andet. Jeg kunne jo mærke, at jeg trak mere i en erhvervsretning, så jeg ville hellere have læst en kandidat i finansiering her på CBS. Den fleksibilitet kunne jeg godt have brugt til at være blevet endnu skarpere.«

- Er det her et opgør med fremdriftsreformen?

»Nej, for det centrale i fremdriftsreformen er, at man gennemfører sin uddannelse på normeret tid. Men jeg tror alligevel, at de studerende vil opleve udspillet som et opgør. De studerende vil opleve det som om, at vi nu løsner lidt, og det synes jeg er positivt«.

- Er der noget i det her udspil, der kan blive til virkelighed inden folketingsvalget?

»Det er min kraftige forventning. Helt konkret, så håber jeg, at vi får ændret retskravet inden et valg, for det er vi klar til. Jeg håber også, at vi får afskaffet karakterbonussen, for det er et super vigtigt signal at sende til de studerende.«

»Optagesystemet vil tage lidt længere tid at ændre, tror jeg. Vi har besluttet, at vi vil ændre det, så man kigger på andre ting end karakterer, men vi skal lige blive lidt klogere på det. Jeg tror ikke, at vi er klar med et konkret forslag i foråret, så det kan tidligst blive gennemført i efteråret.«

- Hvordan skal alle initiativerne i udspillet finansieres?

»Meget af udspillet er udarbejdet i samarbejde med universiteterne. Og forudsætningen for mange af de her forslag, er, at de kan gennemføres, uden at der kommer flere penge med. Men på regeringens finanslovsforslag er der er afsat en pulje på 600 mio. kr. til opfølgning på disruptionrådets arbejde, og det omfatter også udspillet.

- Pressede unge og studerende har fyldt meget i medierne. Du har selv været med til at nedsætte et stresspanel. Tror du, at de her tiltag kommer til at skabe mere lykkelige studerende?

»Ja. Det tror jeg helt ærligt. Blandt andet ved at kigge på oplevelsen, man har, inden man kommer ind på universitetet: ”Er det kun karakterer, der tæller? Skal jeg starte hurtigt for at kunne gange en bonus på?” Det skaber pres. Og afskaffelsen af det her letter presset og gør, at man kommer ind og tænker: ”jeg må godt fokusere på at lære noget. Jeg skal ikke kun tænke på, hvordan jeg får en masse 12-taller.”«

Anders Overgaard Bjarklev, formand for Rektorkollegiet og rektor på DTU, glæder sig over regeringens udspil, som han kalder: »ambitiøst«.

»Jeg synes, det er dejligt at se et ambitiøst udspil fra ministeren med fokus på fleksibilitet. Der lægges klart og tydeligt op til et samarbejde med universiteterne som sektor, og det gør, at vi kan lave gode løsninger i fremtiden«, siger han og fortsætter;

»Det er i vores optik rigtig godt, hvis de studerende kan få udvidet retskravet til tre år, og det samme gælder for udvidelserne af erhvervskandidatordningen, så flere af kandidatuddannelserne kan tages på deltid ved siden af et fuldtidsjob. Og så kommer vi heller ikke til at savne 1,08-reglen. Den giver et skævt bidrag til et lidt besynderligt karakterræs, som ikke hjælper os synderlig meget - om man får ni, ti, elleve eller tolv i snit, er jo ikke det, der afgør, om man bliver en dygtig et eller andet.«