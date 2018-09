Tre partier klar til flere penge til pensionister: Men regningen er de uenige om

Efter adskillige år med politisk bestemt udhuling af folkepensionen griber flere partier nu i egen barm og åbner for, at de fattigste folkepensionister skal have flere penge mellem hænderne.



Først spillede Dansk Folkeparti ud med et krav om, at folkepensionen skal stige mere, end den gør i dag. Og nu følger Socialdemokratiet og SF trop med lignende ønsker om en håndsrækning til de svagest stillede folkepensionister.

»Det er et problem, at man har udhulet indkomsterne for folk på overførselsindkomster igennem mange år. Det er jeg fuldstændig enig i,« siger SF’s ældreordfører Kirsten Normann Andersen.



DF har været med til at udhule folkepensionen i årevis

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, supplerer:

»Vi vil gerne være med til at kigge på rådighedsbeløbet for folkepensionister, men vi vil ikke være med til at tage pengene fra de allerdårligst stillede,« siger hun.

Sagen er, at siden 2003 har alle partierne bag den årlige satspulje (dvs. alle undtagen Enhedslisten) stået fast på en aftale om, at folkepensionen ikke skulle stige lige så meget som lønningerne i samfundet. Som Jyllands-Posten beskrev mandag har det betydet, at en enlig folkepensionist i dag har ca. 5.000 kr. mindre udbetalt om året, end hvis ikke pensionen blev reguleret, viser beregninger, som Ældre Sagen har foretaget på baggrund af tal fra Finansministeriet.

I de kommende finanslovsforhandlinger med regeringen vil DF kræve, at man fjerner reguleringen, så staten ikke længere tager toppen af stigningerne i førtids- og folkepensionen.

S er dog skeptisk. Dels fordi forslaget vil betyde færre penge til satspuljen, som hvert år uddeles til nogle af samfundets allersvageste. Dels fordi DF tilsyneladende vil tilgodese alle folkepensionister.



»Der er meget stor forskel på folkepensionister økonomi. Nogle er ganske velhavende og har store private pensionsopsparinger ved siden af deres folkepension, mens andre har meget lidt. Vi vil gerne være med til at løfte den sidste gruppes rådighedsbeløb,« siger Astrid Krag og tilføjer, at den konkrete model skal findes inde ved forhandlingsbordet.

»Vi har ikke en fiks og færdig løsning, for vi har simpelthen brug for at have ministeriets regnemaskine i ryggen. Men hvis vi bliver inviteret til forhandlinger, vil vi meget gerne være med til at løfte rådighedsbeløbet for de dårligst stillede pensionister,« siger hun.

Også SF vil prioritere de fattigste, hvis det kan lade sig gøre at finde pengene. En mulighed kunne være at hæve pensionstillægget for den dårligst stillede gruppe.

»Vi vil hellere se på, hvor pengene virkelig mangler. Det kunne for eksempel være hos de folkepensionister, der kun har deres pension,« siger Kirsten Normann Andersen.

Det har regnet ind i 15 år: Nu vil Thulesen lappe hullet hos pensionisterne DF-formand Kristian Thulesen Dahl forklarer, hvorfor det lige er nu, at han vil stoppe udhulingen af folkepensionen efter at have stået bag selvsamme mekanisme i årevis.

Som sagt bliver de penge, der bliver til overs ved, at overførselsindkomster stiger mindre end den generelle lønudvikling, ført over i den årlige satspulje, hvor de bliver uddelt til projekter, der forbedrer vilkårene for netop overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.

Hos Rådet for Socialt Udsatte advarer formand Jann Sjursen derfor kraftigt mod at lade puljen skrumpe.



DF har en pointe, men de sætter kikkerten for det blinde øje Jann Sjursen, formand, Rådet for Socialt Udsatte DF har en pointe, men de sætter kikkerten for det blinde øje

»Det vil betyde et kæmpe hul, som vil få store konsekvenser for eksempelvis projekter, der hjælper hjemløse eller misbrugere,« siger han.

Rådet har i mange år kritiseret, at Satspuljen − populært kaldet de fattiges finanslov − er finansieret af de grupper, den skal gå til at hjælpe. Folketinget burde i stedet betale indsatser over for socialt udsatte borgere på den rigtige finanslov, mener Jann Sjursen.

»Så DF har en pointe, men de sætter kikkerten for det blinde øje, når det kun er folkepensionisternes bidrag til Satspuljen, de vil fjerne. Uretfærdigheden er lige så stor for folk på kontanthjælp og andre overførselsindkomster, der også er med til at betale gildet,« siger han.

Regeringen har ingen planer om at ændre satsreguleringen, før den nuværende aftale udløber i 2023.