DF har været med til at udhule folkepensionen i årevis

Mens DF-formand Kristian Thulesen Dahl kræver, at folkepensionen skal stige mere, end den gør i dag, viser nye tal, at en folkepensionist har mistet mange penge på den udhuling, som DF selv har stået bag i årevis.

I 2003 stemte Dansk Folkeparti for en ny lov, der cementerede, at folkepensionen ikke skulle stige lige så meget som lønningerne i samfundet. Det har betydet, at en enlig folkepensionist i dag har ca. 5.000 kr. mindre udbetalt om året, viser beregninger, som Ældre Sagen har foretaget på baggrund af et svar fra Finansministeriet.

15 år senere ønsker DF-formanden nu et opgør med den mekanisme, som betyder, at staten tager toppen af stigningerne i folkepensionen. Pengene lægges i den såkaldte satspulje, som hvert år uddeles til svage grupper i samfundet.

»Det handler både om mange penge, men det handler altså også om anstændighed,« sagde Kristian Thulesen Dahl i sin tale på DF’s årsmøde.

»Det handler både om mange penge, men det handler altså også om anstændighed,« sagde Kristian Thulesen Dahl i sin tale på DF's årsmøde.

Så sent som i 2015 accepterede DF ellers, at folkepensionens grundbeløb stiger endnu mindre end hidtil. Argumentet fra finansordfører René Christensen (DF) var, at DF gerne ville være med til at dele penge ud til svage grupper, selv om man var imod måden, pengene blev skaffet.

Små gaver, store skader

Finansminister Kristian Jensen (V) hæfter sig ved, at DF for få år siden skrev under på den aftale, der bestemmer, hvordan overførselsindkomster skal udvikle sig frem til 2023:

»Partiet har jo accepteret det for at kunne være med til at dele pengene ud. Jeg henholder mig til, at der ligger et politisk forlig om det. Og jeg holder fast i de forlig, der er,« siger han.

Enhedslisten står som det eneste parti i Folketinget uden for satspuljen og kritiserer DF for at love små gaver efter selv at have lavet store skader på folkepensionen.

»Hvis DF virkelig mener, at det er en dårlig mekanisme, hvorfor lægger partiet så stemmer til den?« spørger politisk ordfører Pernille Skipper (EL).

Kristian Thulesen Dahl forsvarer sig med, at »det har været et dilemma gennem alle årene«:

»Men vi har valgt, at vi hellere vil have indflydelse på fordelingen af pengene end at stå udenfor.«

Hvis DF får sit krav gennemført i finanslovsforhandlingerne, vil der gå 10 år, før en enlig folkepensionist har indhentet den udhuling, der siden 2003 har fundet sted, viser beregningerne fra Ældre Sagen.