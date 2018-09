Kristian Thulesen Dahl: På længere sigt vil vi kunne gå i regering med S

De Radikale har hidtil haft rollen som midterpartiet i dansk politik. Spørger man De Radikales tidligere formand Marianne Jelved, hvad det kræver, så er svaret klart: Man er først et midterparti, når man kan danne regering til begge sider i Folketinget.

Dermed kan Dansk Folkeparti måske være på vej til at blive det nye midterparti i dansk politik. Det er i hvert fald præcis den mulighed, som partiet arbejder på at åbne.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, forud for partiets årsmøde i Herning i denne weekend.

- Det er det, vi arbejder hen imod, at vi vil kunne, siger Thulesen Dahl.

DF vil i regering og smide LA ud: 25 spørgsmål til Peter Skaarup DF vil have Lars Løkke Rasmussen (V) til at træde tilbage efter valget. Herefter skal DF træde ind i en ny regering. Her er der ikke plads til LA og deres »tosserier«, siger Peter Skaarup.

- Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at vi har arbejdet med Venstre i ganske mange år i forhold til specielt indvandringspolitikken, mens Socialdemokratiet har budt sig til i de sidste to år.

- Derfor skal tingene have lov til at udvikle sig. Det er gudskelov også gået stærkt med samarbejdet med Socialdemokratiet. Det synes jeg kun, er godt. Men det er klart, at det skal også bundfælde sig. Det tager noget tid, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er blandt andet usikker på, om Socialdemokratiet kan holde den stramme kurs i udlændingepolitikken. Eller om S-baglandet - eller partier som De Radikale og Alternativet - vil trække Folketingets største parti i en anden retning.

Derfor er en S-DF-regering ikke er aktuel ved det kommende valg.

Her går Dansk Folkeparti til valg på det Thulesen kalder "Plan A". Den går ud på, at Lars Løkke Rasmussen skal fortsætte som statsminister for en regering bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og gerne De Konservative.

Lykkes det ikke for Løkke at danne regering, så vil Thulesen dog gå efter at søge mest mulig indflydelse. Også selv om det betyder, at Mette Frederiksen bliver statsminister.

- Vi siger klart og tydeligt til vælgerne, hvad vi går efter som vores førsteprioritet. Altså vores "Plan A". Men også at vi beder om rimelige frie hænder i forhold til at holde fast i specielt en stram indvandringspolitik, hvis "Plan A" ikke kan lade sig gøre.

Spørgsmål: Kan du udelukke næste skridt: En S-DF-regering, hvis Løkke ikke kan danne regering?

- Ja, det opfatter jeg som på ingen måde sandsynligt. Det er tiden slet ikke kommet til endnu.

- Jeg ønsker ikke at tale samarbejdet med S ned. Jeg vil gerne tale det op, for jeg mener, at vi har stor gavn af det. Men det er klart, at et regeringssamarbejde bør baseres på et længere forløb, hvor der har været bygget tillidsfuldt samarbejde op. Det vil jeg gerne være med til i de kommende år.

- Men et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet er ikke på nogen måder aktuelt ved det kommende folketingsvalg, siger Thulesen.