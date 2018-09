Radikale vil skærpe kravene til kontanthjælpsmodtagere

Radikale Venstre vil ændre det nuværende kontanthjælpssystem, så der stilles skrappere krav til modtagerne af sociale ydelser.

Det skriver Politiken fredag.

Det fremgår af partiets valgoplæg ved navn "Fremad", hvor partiet forud for landsmødet denne weekend har samlet over 100 forslag om alt fra kontanthjælp over klima til uddannelse.

- Det er vores bud på en ny retning for Danmark, siger politisk leder Morten Østergaard til Politiken.

Han kalder forslaget om kontanthjælp en "markant skærpelse af vilkårene for at være på kontanthjælp i Danmark".

I Østergaards optik sidder for mange fast i kontanthjælpssystemet. Derfor foreslår Radikale Venstre, at alle modtagere af kontanthjælp under 30 år fremover "automatisk" regnes som jobparate.

Det betyder, at man hurtigst muligt skal i job og intensivt søge arbejde, hvis man fortsat vil modtage kontanthjælp.

Kontanthjælpsreformen, der i 2013 blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har ifølge Morten Østergaard ikke haft tilstrækkelig effekt.

Reformen stillede blandt andet krav til unge under 30 år om at uddanne sig.

I dag er over 22.600 personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse kategoriseret som aktivitetsparate i stedet for jobparate. Det betyder, at de først på længere sigt skal i arbejde.

I fagforbundet 3F er man helt enige i intentionen om, at de unge skal ud i et job.

Men socialpolitisk ansvarlig Ellen K. Lykkegård advarer imod, at man laver en "politisk skrivebordsmanøvre".

- Det bliver tom snak at sige, at alle er jobparate. Det er ikke nødvendigvis sådan, at alle bliver jobparate, bare fordi man kategoriserer dem som jobparate, siger hun til Politiken.

Østergaard anerkender, at ikke alle kan varetage et arbejde. De, der ikke kan, skal tilbydes en helt anden løsning end kontanthjælpssystemet, skriver avisen.