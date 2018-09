Spidskandidat med et forbehold: Mette Bock vil til EU, men hun vil hellere blive som minister

Liberal Alliance har fundet sin spidskandidat til næste års europaparlamentsvalg.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) blev onsdag aften indstillet af partiets hovedbestyrelse til at toppe stemmeseddelen, når vælgerne til maj skal finde de nye danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Derfor genopstiller hun ikke ved næste folketingsvalg. Men EU-kandidaturet kommer med et forbehold.

Hvis Mette Bock inden EU-valget bliver tilbudt en ministerpost under en genvalgt blå regering, så vil hun trække sig fra ræset.

»Jeg synes, at det fineste af alt er at sidde i sit eget lands regering. Og det vil jeg melde ærligt ud nu, så folk ved, at det er sådan, det forholder sig. Men jeg synes også, at det er utroligt vigtigt, hvad der sker i EU lige nu. Der skal åbnes et helt nyt kapitel i samarbejdet. Det handler om, at jeg siger: Det vigtigste først,« forklarer Mette Bock.

Blå bog: Mette Bock Mette Bock er 61 år og er født i Gladsaxe. Hun er gift, har tre børn, er bosat i Horsens og er søster til lederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Hun blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance. i 2011. Siden november 2016 har hun været Kultur- og kirkeminister. Mette Bock har tidligere været programdirektør i Danmarks radio, prorektor ved Aarhus Universitet og chefredaktør for JydskeVestkysten. Hun er uddannet cand.scient.pol., Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi, Odense Universitet. Kilder: Ritzau





Tror du, at det styrker eller svækker dine chancer for at blive valgt, at du også siger, at du hellere vil være minister?

»Jeg tror, at det styrker mine muligheder, at jeg ærligt siger tingene lige ud. Der er ikke noget væven omkring det ene eller det andet. Jeg har tillid til danskerne. Så må de træffe deres valg og sætte deres kryds, der hvor de nu synes,« siger Mette Bock og tilføjer:

»Jeg løber den risiko, at måske er jeg snart ude af dansk politik. Hvis jeg skulle gå med livrem og seler, så skulle jeg genopstille til Folketinget.«.

Hvis hun ender i EU-valgkamp, vil mærkesagerne være »mindre bureaukrati«, fokus på at løse EU’s migrationsproblemer og mere frihandel. Og så håber hun, at Danmark en dag opgiver forsvarsforbeholdet.

»Jeg synes, at vi på et tidspunkt skal have afskaffet det forsvarsforbehold. Verden har ændret sig meget de seneste få år. Vi har Donald Turmp i spidsen for USA, der rokker ved hele Nato-samarbejdet, og vi har kæmpe store migrationsproblemer, hvor jeg synes, at Danmark skal deltage i det omfang, vi kan. Når verden ændrer sig, må man også ændre sin holdning,« siger Mette Bock og forsætter:

»Hvornår den afstemning skal komme, det kan jeg ikke sige. Men det er et forbehold, som jeg synes, at vi skal kigge på.«

Liberal Alliance har ikke før siddet i Europa-Parlamentet. Ved seneste EU-valg fik partiet 2,9 pct. af stemmerne. Ved det valg krævede det cirka 7 pct. af stemmerne at få et mandat.

Mette Bock skal formelt vælges som spidskandidat d. 22. september, hvor Liberal Alliances medlemmer skal beslutte sig for, hvem der skal lede partiets EU-valgkamp. På nuværende tidspunkt er Mette Bock den eneste kandidat til hvervet.