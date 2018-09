Støjberg: Man skal ikke komme rejsende fra Nordafrika og forsøge at ændre vores ligestilling

Den afrikanske forretningsmand Rachid Nekkaz bebudede allerede i marts, at han ville komme til Danmark og betale alle de bøder, som ville blive udstedt i Danmark som følge af tildækningsforbuddet.

Og tirsdag eftermiddag indfrier han sit løfte, når han kl. 15.00 stiller sig op foran Christiansborg for at tage imod de personer, der måtte have modtaget en bøde.

»Jeg gør det for at forsvare civile rettigheder og for friheden til at klæde sig, som man vil,« siger han.

Rigmand: Mød mig ved Folketinget og fortæl om niqab-bøder

Men den politiske happening giver udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) ikke meget for. Tværtimod mener hun faktisk, at det skal en person fra Algeriet ikke komme og blande sig i. På Facebook skriver Støjberg:

»Jeg har ærligt talt ikke meget til overs for, at man kommer rejsende fra Algeriet for at betale niqab og burkaklædte kvinders bøder i Danmark.

Både niqab og burka er et stærkt kvindeundertrykkende symbol, som vi ikke ønsker i Danmark. Her er piger og drenge, kvinder og mænd lige meget værd. Generationer før os har kæmpet for den ligestilling, og så skal man ikke komme rejsende fra Nordafrika og forsøge at ændre på det.

Niqab og burka hører ikke til i et frit samfund som det danske.

Siden tildækningsforbuddet trådte i kraft 1. august i år, har politiet udstedt tre bøder. Men Rachid Nekkaz har nogle kriterier for, hvilke overtrædelser han vil finansiere. Bøden skal f.eks. være givet på gaden, hvilket ikke er tilfældet for den kvinde, som blev sigtet for at bære niqab i et storcenter i Hørsholm.

Løkke slår fast: Burkaer skal ikke give fængselsstraf