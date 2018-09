Partii Naleraq forlader Grønlands regeringskoalition

Det grønlandske parti Partii Naleraq trækker sig fra regeringskoalitionen. Det skriver de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq.

Partiet dannede i maj med et snævert flertal regering med tre andre partier - Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai. De fire partier har tilsammen 16 mandater ud af 31 mulige. Heraf har Partii Naleraq fire mandater.

Men på et pressemøde søndag eftermiddag grønlandsk tid har partiets formand, Hans Enoksen, meddelt, at partiet trækker sig.

Ifølge medierne er det blandt andet uenighed om en lufthavnspakke, der får partiet til at tage dette skridt. Især er partiet utilfreds med, at den danske stat nu vil være med til at finansiere lufthavnene.

- Staten blander sig direkte i politik, og dermed sættes der store spørgsmålstegn ved grønlændernes evne til at gøre noget selv.

- Det vil vi ikke være med til, vores mål har været grønlandsk selvstændighed i en årrække, og når der gøres sådan nu, så kan vi se, at vi bliver svækket, siger Hans Enoksen ifølge KNR.

Netop den danske deltagelse i lufthavnsprojektet er på dagsordenen, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kim Kielsen, formand for det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, mødes mandag i Nuuk.

Anlæggelsen af tre nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq er et af de største infrastrukturprojekter i Grønland i nyere tid.

Lufthavnsprojekterne i byerne Nuuk og Ilulissat indebærer 2200 meter lange landingsbaner. Qaqortoq i Sydgrønland skal have en 1500 meter lang bane.

Den danske regering har fokus på sagen, fordi den kinesiske entreprenørgigant China Communications Construction Company er udvalgt som prækvalificeret til at byde på byggeriet blandt seks store entreprenører.

Regeringen har ifølge selvstyreloven indflydelse på spørgsmål i Grønland om udenrigs- og sikkerhedspolitik.

- Vi kan ikke bygge mure mod verden. Men vi skal samtidig ikke være naive. Vi bliver også nødt til at forholde os til potentielle risici ved udenlandske investeringer, har Lars Løkke Rasmussen sagt om sagen i maj.