Rasmus Nordqvist bliver Alternativets første EU-spidskandidat

Rasmus Nordqvist er spidskandidat for Alternativet, når partiet næste år stiller op til Europa-Parlamentsvalget for første gang.

Det blev afgjort lørdag aften på et ekstraordinært landsmøde, hvor partiet valgte kandidater til det kommende valg, skriver Alternativet i en pressemeddelelse.

43-årige Rasmus Nordqvist blev valgt til Folketinget i 2015 og er blandt andet udenrigs- og EU-ordfører for Alternativet.

Foruden Nordqvist er syv politikere foreløbig valgt som kandidater til valget for Alternativet.

Det drejer sig om Børge Sommer, Esben Ingerslev, Jan Kristoffersen, Karin Rohr Genz, Pavia Jacobsen, Sadi Tekelioglu og Susan Kjeldgaard.

Ved valget i 2019 går Alternativet ind sammen med European Spring, der er en ny fælleseuropæisk opstillingsliste.

Det er udtryk for, at partiet ønsker et stærkere og tættere samarbejde i Europa, fortæller Rasmus Nordqvist til Ritzau.

- Vi har indgået et samarbejde med en række europæiske partier og bevægelser, fordi vi ønsker at gå til valg på et europæisk valgprogram, siger Nordqvist.

- Vi har ikke en dagsorden med en snæver national særinteresse, men vi ser på, hvordan vi kan skabe et bedre Europa for alle europæiske borgere, siger han.

Af samme årsag mener partiet, at det danske retsforbehold i EU skal afskaffes. Desuden er forsvarsforbeholdet "værd at tage op til diskussion", fortæller spidskandidaten.

Alternativet blev stiftet i 2013 og er derfor på valglisten for første gang. Ifølge politisk leder Uffe Elbæk er der brug for partiets indflydelse i EU.

- Det europæiske samarbejde kan og skal hjælpe os med at løse de grænseoverskridende udfordringer, vi står over for.

- Det gælder klimakrisen, den galopperende ulighed og andre af de grænseoverskridende problemstillinger, som kendetegner en global verden, siger Uffe Elbæk i en pressemeddelelse.

Danmark har siden valget i 2009 haft 13 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Men på grund af det forventede britiske exit til fællesskabet får Danmark et ekstra mandat fra og med valget i maj næste år.