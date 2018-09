Ombudsmand går ikke ind i sag om misbrug af embedsværk

Folketingets Ombudsmand går ikke ind i en sag om grænserne for embedsværkets bistand til ministre.

Det oplyser ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

I sommer blev han opfordret til at undersøge, om det var i orden, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) havde fået sit embedsværk til at regne på en stribe forslag, der ikke er regeringens politik.

Men han vil ikke undersøge det nærmere på det foreliggende grundlag.

Sagen blev omtalt i både Jyllands-Posten og Politiken i sommer.

Her beskyldte anonyme embedsfolk ministeren for at sætte dem til at lave partiarbejde for Liberal Alliance.

Beregningerne skulle ifølge Jyllands-Posten samles i en mappe med titlen "2030-plan".

Men regeringen er ikke på vej med en økonomisk 2030-plan. Det er Liberal Alliance derimod, påpegede avisen.

Eksperterne var dog uenige om, hvorvidt ministeren bevægede sig på grænsen for, hvad embedsmænd kan sættes til.

- Hvis de her forslag slet ikke bliver diskuteret i regeringen, mens beregningerne bruges flittigt af Liberal Alliance i en kommende valgkamp, så er reglerne overtrådt, sagde Sten Bønsing til Jyllands-Posten.

LA-minister bad embedsmænd regne på tiltag, som regeringen har begravet

Bøsning er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Aarhus Universitet, vurderede i samme avis, at den konkrete sag var "inden for skiven."

Men ombudsmanden kommer altså ikke til at afgøre, om ministeren har overtrådt nogen grænser.

Han henviser til, at hans opgave er at behandle sager om myndighedernes respekt for den enkelte borgers rettigheder.

Mens sagen om Ammitzbøll og udregningerne handler om grænserne for embedsværkets opgaver internt i centraladministrationen.

Hvad sker der, hvis skatter, dagpenge og SU sættes ned? Læs de 49 liberale forslag fra lækket mail LA-minister har bedt sine embedsfolk om at udregne konsekvenserne af forslag, som regeringen ellers har skrinlagt, viser en intern mail fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. S og DF undrer sig over, at embedsmænd føler trang til at lække oplysninger til pressen.

Politiken og Jyllands-Posten kunne også fortælle om nogle af de forslag, ministerens embedsfolk var blevet sat til at regne på.

Det var for eksempel højere pensionsalder og en sænkelse af topskatten.

Det er forslag, som den nuværende regering har opgivet at få igennem. I alt var der tale om 49 forslag, fremgik det.

Ministeren sagde selv om sagen til Jyllands-Posten:

- Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at jeg vil være rustet til tænderne på ethvert politisk område for at trække regeringens politik i LA's retning.