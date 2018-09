Jarlov: Strammere hvidvaskregler er på trapperne

Mens Danske Banks undersøgelse af sin egen ageren i hvidvask-sagen om bankens estiske afdeling lader vente på sig, forhandles der på Christiansborg om nye regler, der skal forhindre noget lignende i at ske igen.

Og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) forventer snart, at han og en bred kreds af partier kan præsentere en ny og strammere hvidvasklovgivning.

- Forhandlingerne går godt, og der er enighed om, at vi skal slå hårdt ned på det her og indføre stramninger.

- Derfor tror jeg også, at vi meget snart kan præsentere en ny aftale på området. Det er ikke noget, vi kommer til at vente længe på, siger ministeren.

Han vil ikke kommentere Financial Times' historie om, at en intern rapport udarbejdet for Danske Bank viser, at omfanget af mistænkelige transaktioner i den estiske afdeling kan være større end hidtil antaget.

- Men jo større sagen bliver, jo vigtigere er det, at vi får strammet op, og at der bliver draget konsekvenser.

- Derfor er det også regeringens mål, at vi skal have den strammeste hvidvasklovgivning i Danmark.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi ikke tolererer den slags og slår hårdt ned på det.

- Samtidig skal vi også sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til efterforskningen, siger Jarlov.

Han følger sig tryg ved, at de danske myndigheder følger Danske Bank-sagen tæt.

- Jeg kan ikke selv uddele straffe, men både Finanstilsynet og Bagmandspolitiet gør, hvad de kan for at undersøge, om det kan retsforfølges. Det er det, man kan gøre i en retsstat, siger han.

Danske Bank har indtil videre meddelt, at man formentlig senere i denne måned vil fremlægge en rapport, der går i dybden med, hvad der er foregået i Estland.