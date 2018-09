Millioner til PET: Regeringen frygter trusler mod næste valg

Internettets undergrund spreder fake facts og had på nettet for at påvirke valg. Samtidig stiger truslen om spionage og hacking. Derfor vil regeringen i deres finansudspil afsætte 43 millioner til »at forebygge, overvåge og imødegå trusler mod Danmark.«

Valgkampen i USA har været præget af mange konspirationsteorier og spekulationer om russisk hacking og læk af informationer. Fake news og anklager har floreret frit i et forsøg på at påvirke valgkampen. Det samme sker også i Sverige med racistiske cybervalgkampe over Facebook og anonyme chatrum.

Politiet efterretningstjeneste skal stå klar til lignende trusler mod det danske demokrati og det kommende valg. Det skal de 43 millioner bl.a. være med til at sikre.

Det bekræfter justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en mail til Berlingske og understreger behovet for at beskytte en demokratisk valgkamp:

»Vi har set eksempler på, at vestlige demokratier er blevet udfordret, når fremmede lande forsøger at påvirke væsentlige beslutninger som for eksempel et valg. Det skal vi være forberedt på at kunne modstå herhjemme.«

Han fremhæver, at PET vurderer, at udover en øget terrortrussel, er et øget trussels- og aktivitetsniveau fra fremmede stater med bl.a. spionage.

Trusselsbilledet mod Danmark og Europa er mere alvorligt end i nogen anden periode efter Murens fald.

Valgkampe i vesten har været påvirket af en stigende trussel om både hacking af f.eks. mails og udbredelse fake facts på internettet for at påvirke valgkampe.

Sverige er det seneste offer, hvor racistiske højreradikale bevægelser skaber fremmedhad over internettet. Det fungerer som propaganda og kan påvirke vælgerne. Det vurderer Lars Konzack, der er lektor ved Institut for Informationsstudier fra København Universitet.

»Det en stor fare de her år, at et lille forum kan lave deres filterbobler med konspirationsteorier. I USA taler vi om, at næsten hele 80 pct. af Trumps vælgerbase tror på konspirationsteorierne, som lever i bedste velgående. Det har i den grad indflydelse og politisk effekt,« udtalte han tidligere til Jyllands-Posten.

Han vurderer, at der også er risiko for, at lignende bevægelser også ude fra Danmark vil prøve at påvirke det kommende danske valg.



I år går Sverige et ekstra skridt for at sikre deres valg på stemmedagen den 9. september ved at indsætte officielle valgobservatører for første gang.