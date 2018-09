Jan E. Jørgensen (V) om håndtrykskrav: »Suk. Dybt suk. Dybt, langt suk«

Regeringen vil indføre et krav om håndtryk ved en særlig ceremoni hos kommunen, før nye danskere kan blive statsborgere. Men hvordan flugter sådan et krav med liberalismens tanker om personlig frihed, ifølge Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen?

Ved tidligere lejligheder har Venstre-manden ikke været bange for stille spørgsmål til Venstres og regeringens linje. Han kvitterede bl.a. med et »Wtf?!?« i en Facebook-kommentar, da partikollegaen Marcus Knuth (V) glædede sig over, at det stærkt udlændingekritiske parti Alternative für Deutschland blev valgt ind i det tyske parlament. Og på Twitter meddelte han, at han »var på kur«, da udlændingeminister Inger Støjberg (V) delte et billede af den kage, der fejrede regeringens 50. stramning på udlændingeområdet.

Også i dag bliver indfødsretsordføreren en smule træt, når samtalen drejer sig ind på det kommende krav om håndtryk for statsborgerskab.

»Suk«

»Suk. Dybt suk. Dybt, langt suk,« lyder det fra Jan E. Jørgensen.

Du har allerede talt mere om det her, end du har lyst til, kan jeg fornemme?

»Ja.«

Hvordan mener du, at det her krav flugter med Venstre som Danmarks liberale parti?

»Jamen det er jo et dilemma. Som liberal er man jo modstander af enhver form for diskrimination. Udfordringen ved det manglende håndtryk er jo bare, at det også er udtryk for diskrimination. Det er jo kønsdiskrimination, når man nægter at give hånd til halvdelen af befolkningen baseret på dens køn,« siger han og uddyber:

»De normer, vi har i Danmark, tilsiger jo, at man giver hinanden hånden, når man mødes i forskellige sammenhænge. Og når man ikke gør det, så er det jo noget, vi traditionelt opfatter som fornærmende. Jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis er ment sådan, men sådan bliver det altså opfattet af rigtig mange i Danmark.«

Støjberg: Nemt at latterliggøre håndtryk for statsborgerskab

Indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V) Vi står i en situation, hvor to former for diskrimination støder sammen. En situation, hvor vi må spørge os selv, om vi vil tillade nogen at kønsdiskriminere, fordi vedkommendes religion kræver det af dem?

Alle nye statsborgere bliver nu tvunget til at give hånd. Men realiteten er vel, at det her endnu ikke har været et problem - at det kun er meget få nye danskere, der ikke vil give hånd?

»Lige præcis. Det er et meget, meget lille fåtal af muslimer, jøder og enkelte kristne, der ikke giver hånd til personer af modsat køn. Det er et meget, meget lille fåtal.«

Laver man så ikke en lovgivning, der går ind og bestemmer over enormt mange mennesker, uden at der nødvendigvis er et problem?

»Vi ved jo ikke, om der reelt set vil være et problem. Men det var jo heller ikke regeringen, der foreslog det her. Vi har ikke registreret, at nægtelse af håndtryk skulle være et kæmpestort problem. Men nå det bliver rejst i forligskredsen, så er det jo et ønske - som vi jo så har undersøgt - og det viser sig, at lovgivning kan lade sig gøre.«

I Japan tager man skoene af

Du har tidligere sagt: »Jeg er slet ikke sikker på, at det havde givet problemer i praksis, hvis det ikke var blevet beskrevet, at man skulle give hånd til ceremoni«.

»Ja, og jeg har selv kun oplevet det her problem en enkelt gang i Danmark, hvor kvinder ikke ville give mig hånd. Det var to piger i niqab, som jeg havde et møde med. Det er meget, meget få muslimer, der ikke giver hånd, men det er nu engang en kulturnorm i Danmark - ligesom man i Japan tager skoene af, når man går ind til andre.«

Forestil dig, at der var nogle kristne, som sagde, at de ikke ville give hånd til muslimer. Der ville jo rejse sig et ramaskrig – hvilket jeg godt ville kunne forstå. Hvorfor er det så i orden at sige, at man ikke vil give hånd til personer af det modsatte køn? Indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V) Forestil dig, at der var nogle kristne, som sagde, at de ikke ville give hånd til muslimer. Der ville jo rejse sig et ramaskrig – hvilket jeg godt ville kunne forstå. Hvorfor er det så i orden at sige, at man ikke vil give hånd til personer af det modsatte køn?

LA om håndtryk: Hvis det var mystiske frimurerritualer med bind for øjnene, kunne jeg forstå, at folk sagde fra

Men hvordan flugter det her med din liberale grundholdning, at der nedsættes et slags forbud for ikke at give hånd som ny dansker?

»Som udgangspunkt er vi meget skeptiske over for forbud, men det her er jo heller ikke et forbud. Det er ikke forbudt ikke at give hånd. Men hvis man vil være statsborger i Danmark, så er det jo fair nok, at man også i praksis viser, at man har taget de danske værdier til sig og herunder ligestilling. Så man ikke vurderer, om man vil give hånd til nogen på baggrund af køn.«

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har tidligere udtalt, at I er »imod at lovgive mod religiøs praksis«.



»Man kan have alle de religiøse praksisser, som man vil. Men hvis man vil være dansk statsborger, så forudsætter det, at man ikke diskriminerer på baggrund af køn, og det viser man, at man gør, hvis man nægter at tage imod en fremstrakt hånd, fordi den, der strækker hånden frem, har et andet køn.«

Borgmester om håndtryk: »Jeg vil aldrig kræve det, og der er ingen, der får mig til at indberette nogen« To borgmestre melder sig klar til at bryde loven, hvis det bliver et lovkrav, at udlændinge, der vil have dansk statsborgerskab, skal udveksle håndtryk.

Hvad mener du om, at flere borgmestre giver udtryk for ikke at ville håndhæve kravet?

»Det må de selv finde ud af. Udgangspunktet må være at danske borgmestre følger dansk lovgivning. Det tror jeg også, de vil gøre, når de får tænkt sig lidt om.«