Forsker: Flere regeringer har uden held forsøgt regelopgør

Skiftende regeringer har haft som mål at forenkle regler og afskaffe overflødige krav, men det har vist sig meget svært at gennemføre.

Det siger chefforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er en god vision, men den historiske erfaring er, at det er meget svært at lave regelforenklinger, der batter noget, siger han.

Regeringen er på vej med et udspil om afbureaukratisering af den offentlige sektor.

Beregninger viser ifølge Berlingske, at der kan frigøres mellem 1.700 og 2.650 årsværk i ældreplejen, hvis man forenkler statslige og kommunale regler og registreringskrav.

OVERBLIK: Sådan vil regeringen justere på velfærdsstaten

Det er en ambition, som flere regeringer har haft, men sjældent nået i mål med, lyder det fra Roger Buch.

- Det hænger sammen med, at de her regler og krav som oftest er der af en god grund.

- De er ikke bare indført for at lave besværligheder og barrierer for folk, men for at dokumentere, at nogle politiske mål om eksempelvis pleje og omsorg af ældre medborgere bliver udført, siger Roger Buch.

Regering: Regeloprydning kan frigøre 2000 årsværk i ældreplejen

Den omfattende registrering, som foretages i for eksempel ældreplejen, er også borgerens garanti for, at man får den service, man har krav på, påpeger han.

Når det endelig lykkes at rydde ud i junglen af regler, opvejes det af, at der hele tiden kommer nye til.

- Folketinget producerer hvert år 200 love. Så hvis man fjerner noget med den ene hånd, så kommer man hurtigt til at skabe nye regler, som kræver administration, med den anden hånd.

Så selv om der ligger gode ambitioner bag ønsket om at forenkle den offentlige sektor, er udsigten til, at det lykkes, ifølge Roger Buch ikke særlig god.

S om regeringens regelforenklinger: Frygter skjult spareøvelse

- Schlüters borgerlige regeringer i 80'erne havde meget lidt succes med det. Efterfølgende regeringer, uanset om de har været røde eller blå, har forsøgt sig uden voldsomt held.

- Så det bedste bud vil være, at det kommer man ikke i mål med, siger Roger Buch.

Regeringen ventes tirsdag at præsentere sit bud på en afbureaukratisering af den offentlige sektor.