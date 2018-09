Nye Borgerlige: Flygtningekrisen er det "største politiske svigt i nyere tid"

- Hvis ikke vi står fast på vores tre ufravigelige krav, så kan vi lige så godt lade være med at stille op til Folketinget.

Sådan lyder det fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, på partiets sommergruppemøde søndag i Rødvig på Sjælland.

Dermed understreger det nye partis leder, at hun er parat til at gå linen ud for at få en totalomlægning af udlændingepolitikken, hvis Nye Borgerlige klarer spærregrænsen på to procent ved det kommende folketingsvalg.

DF er på mærkerne: Nye Borgerlige går efter vores vælgere

Pernille Vermund kalder flygtninge- og migrantkrisen i 2015 for det "største politiske svigt i nyere tid".

- Der skal gøres noget nu. Og der er håb forude. Nye Borgerlige har 4200 medlemmer. Vi har 50 kandidater, der stiller op, og vi er klar til at stille politikerne stolen for døren, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige har opstillet tre "ufravigelige" krav til en ny statsminister. Kravene er et totalt asylstop, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter første dom, og så skal udlændinge, som opholder sig i Danmark, kunne forsørge sig selv.

Og de krav bliver der ikke veget en tomme fra, må man forstå på Pernille Vermund:

- Vi er ikke politikere, men almindelige danskere, som alle har et arbejde. Vi går ikke ind i politik for at skabe en karriere. Vi har vores liv et andet sted.

Nye Borgerlige har tre krav efter et valg: »Hvis Løkke ikke vil redde Danmark, kan jeg ikke redde ham«

- Men politikerne har snakket og lappet for lang tid. Derfor stiller vi op. Vælgerne kan være sikre på, at det vi siger nu, også er det, vi gør efter valget, siger Pernille Vermund.

Hun kritiserer direkte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at være gået til valg på en "straksopbremsning", men alligevel ikke stoppede asylsøgere i at gå på de danske motorveje i 2015.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, får af Vermund kritik for at "sidde på hænderne", selv om han fik 37 mandater ved folketingsvalget i 2015.