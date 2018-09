Søren Pind går imod regeringens politik: Afskaf grænsekontrollen

Pest over Vesten.

Det er titlen på tidligere uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds (V) nye kommentar/klumme i Berlingske, som han fremover skal skrive fast.

Her kritiserer han bl.a. sin egen tidligere regerings grænsekontrol.

Debat: Pinds farvel til politik

»Det er tid at sige fra. Man kunne symbolsk starte med at afskaffe den unyttige og ressourcekrævende grænsekontrol. Der står jo alligevel snart et vildsvinehegn,« skriver Pind.

Den, der gemmer sig bag en mur, taber Søren Pind, fhv. uddannelses- og forskningsminister (V) Den, der gemmer sig bag en mur, taber

Han kritiserer i EU-positiv stil, hvordan stater i Europa har indført grænsekontrol og mere politi og dermed skaber mure om sig selv:

»(...) Mure er i sig selv feje. Når kampen først står ved muren, er faldet mere sandsyndligt. For det fællesskab, der er blevet så angst, at det gemmer sig, kan ikke vinde.«

Den midlertidige grænsekontrol mellem den dansk-tyske grænse blev ellers indført af Pinds egen tidligere regering den 4. januar 2016, efter at flygtninge bl.a. gik på danske motorveje i 2015.

Siden har VLAK-regeringen forlænget grænsekontrollen - senest til november 2018.

10 teser om Pinds farvel: Om ikke at ville ledes af Kristian Jensen og om en skræddersyet uniform til sin afsked på Amalienborg Den eneste vej frem for Søren Pind er ud. Derfor blev et opsigtsvækkende farvel til dansk politik konklusionen på en årelang overvejelse for Venstre-politikeren.

Søren Pind, der stoppede som uddannelses- og forskningsminister 1. maj i år, opfordrer i indlægget til, at man fører »eksistenskampen« langt borte fra muren. Den skal i stedet føres »med ånd.«

»Det er tid at forsvare den eksisterende samfundsorden, som den afspejles i vores grundlov, i den europæiske grundtanke, i den amerikanske uafhængighedserklæring og de frihedsrettigheder, der har skabt de enestående samfund, vi lever i. I modsat fald vil det gå, som det gik med Syrien. Den, der gemmer sig bag en mur, taber,« skriver han.

Vildsvinehegnet, som Pind nævner, er et 70 km. langt og 1,5 meter højt hegn, der skal sættes op langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude af Danmark og samtidig mindske risikoen for den frygtede sygdom svinepest. Det vedtog et flertal på Christiansborg før sommerferien.