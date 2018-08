V og DF uenige om sommer og vinter

BRUXELLES/VIBY

Skiftet mellem sommer- og vintertid skal fjernes. Det mener EU-Kommissionen, der bebuder et forslag om at ophæve EU-reglen om det halvårlige skifte. Derefter skal det være op til de enkelte lande selv at bestemme, hvad klokken skal være i deres land, på samme måde som landene selv har ret til at bestemme, hvilken af de tre tidszoner i EU de vil høre til.

Forslaget får bred politisk opbakning, men i den danske borgerlige lejr er der uenighed om, hvad Danmark skal vælge. Folketingets formand, Dansk Folkepartis tidl. mangeårige leder Pia Kjærsgaard, mener, at Danmark skal indføre ”normaltid” – eller vintertid – hele året. Men Venstre er uenig.

»Skiftet af tid generer en masse mennesker, så det skal vi have fjernet. Og mange vil gerne bevare de lange lyse sommeraftener. Derfor har jeg draget den konklusion, at vi skal have sommertid hele året,« siger Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard.

»For mange mennesker er det centralt, at vi har så mange lyse timer som muligt. Derfor skal vi afskaffe vintertiden,« siger han.

Pia Kjærsgaard har det stik modsatte synspunkt:

»Vi bør ikke blande os i tidens gang for at få flere solskinstimer,« siger hun til Ritzau.

Ingen officiel holdning

Når Kommissionen senere i år kommer med sit endelige forslag, vil det skulle forhandles på plads med Europa-Parlamentet og de 28 EU-landes regeringer. Hvis de enes om at fjerne skiftet, bliver det op til regeringen og Folketinget at stille de danske ure. Det er ikke lykkedes at få en holdning til sommer- eller vintertid fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), men han har sendt dette skriftlige svar:

»Sommertiden giver danskerne en time mere med lys om aftenen, og prisen er, at det bliver en time senere lyst om morgenen på et tidspunkt, hvor de fleste stadig sover. Det sætter mange pris på. Andre synes, at det er til større irritation, at de to gange årligt skal stille deres ure frem og tilbage. Regeringen har ikke på nuværende tidspunkt en officiel holdning til en eventuel afskaffelse af sommer-vintertiden.«