Støjberg kritiserer skole for at undlade at politianmelde niqabklædt mor

Seminarieskolen i Aalborg har afvist at politianmelde en mor, der iført niqab hver dag afleverer sit barn i skole. Og det har vakt røre på Christiansborg.

Blandt de kritiske røster er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der mener, at det er »fuldstændigt forkert«, at skolen har valgt ikke at melde kvinden til politiet.

Det skriver TV2 Nyhederne.

Skolens beslutning bakkes op af Aalborg Kommune, som forsvarer sig med argumentet om, at det ikke falder inden for den skærpede underretningspligt.

Det erkender integrationsministeren, som dog alligevel mener, at skolen bør gribe ind.

»De har ikke pligt til det. Men de kan gøre det. Og det synes jeg, man skal gøre. Hvis ikke det skader et barns trivsel at vokse op i et helt andet system end i det dagligdags-, danske samfund, så ved jeg ikke, hvad der er mistrivsel,« siger Inger Støjberg til mediet.

Ifølge Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, underlader skolen »groft at leve op til sit ansvar«, og det har fået ham til at skride til handling. Han har således ifølge TV2 henvendt sig direkte til Seminarieskolen og bedt skolen politianmelde kvinden, ligesom han til Nordjyske fortæller, at han vil drøfte sagen med både Undervisnings- og Justitsministeriet.

Trods politikernes kritik støtter Skolelederforeningen skolens beslutning. Ifølge foreningens formand, Claus Hjortdal, er en skoles ansvar først og fremmest at sikre elevernes trivsel og læring, siger han til Ritzau.

Konflikten begyndte ifølge Nordjyske første skoledag i år, hvor den niqabklædte mor afleverede sit barn i 0. klasse. Det fik en anden forælder på skolen til at henvende sig til skolelederen, som afviste at gribe ind, hvorfor vedkommende i stedet valgte at gå til politiet.

Nordjyllands Politi, har torsdag bekræftet, at man har modtaget en anmeldelse og indledt en efterforskning. Politiets efterforskning går i første omgang ud på at finde frem til den niqabbærende mor.

En overtrædelse af tildækningsforbuddet - også kendt som burkaforbuddet - medfører en bøde på 1.000 kr. Forbuddet trådte i kraft den 1. august i år.