Liberal tænketank: Finanslovsforslag skaber for få job

Regeringens finanslovsudspil er skuffende læsning, hvis man spørger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos.

Han har bladret udspillet igennem for at finde tiltag, der øger antallet af arbejdspladser.

Dem er der ikke mange af. Ifølge Cepos' beregninger er beskæftigelseseffekten af regeringens oplæg blot 300 ekstra job.

- Det er en alt for lille effekt på et tidspunkt, hvor der er stigende mangel på arbejdskraft.

- Finansminister Kristian Jensen siger selv, at der skal reformer til, hvis ikke opsvinget skal tage fart. I det perspektiv er de 300 personer ikke nok, siger Mads Lundby Hansen.

Han peger på forslag som en reduktion af dagpengene for nyuddannede, en reduceret efterlønsordning eller at sænke skatten på arbejde som noget, der for alvor kunne give en jobeffekt.

Dem er der imidlertid ikke fundet plads til, og de ville formentlig også få svært ved at blive gennemført, fordi regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, ville stritte imod.

- Der er meget, der tyder på, at man har taget hensyn til Dansk Folkeparti, men det er en fejl.

- Vi står i en situation, der ikke kan være mere gunstig i forhold til at gennemføre reformer, fordi de berørte vil have nemmere ved at finde job end under en lavkonjunktur, siger Mads Lundby Hansen.

Han glæder sig dog over regeringens ambition om at skaffe mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Ifølge Cepos har de reformer, der er vedtaget siden magtskiftet i 2015, tilsammen blot haft en arbejdsudbudseffekt på lige godt 4000 fuldtidsbeskæftigede.

Regeringens målsætning er, at man vil skaffe mindst 55.000 nye job inden 2025.