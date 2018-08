Analytiker: Finanslovsforslaget oser af valgkamp

Kampen om regeringens finanslovsudspil er allerede brudt ud i lys lue med hård kritik fra oppositionen og flere interesseorganisationer.

Men set med analytiske briller er der ingen tvivl om, at regeringen i dag har fremlagt lidt af et mesterstykke.

»Der står valgkamp henover hele det finanslovsudspil, som regeringen har fremlagt i dag,« siger Jyllands-Postens politiske analytiker og leder af Christiansborg-redaktionen, Marchen Neel Gjertsen.

Regeringen er fuldt fokuseret på at få et roligt efterår uden bøvl. Sidste år gik det op i hat og briller mellem DF og LA.

Næste folketingsvalg skal senest afholdes i juni næste år. Finansloven for 2019 bliver dermed VLAK-regeringens sidste inden, danskerne skal til stemmeurnerne. Og det kan man tydeligt se på indholdet, mener Marchen Neel Gjertsen:

»Forslaget er designet til at behage danskerne og DF for at undgå ballade. Derfor er der stort set ingen af forslagene, der gør rigtig ondt på nogen. Det er uddeling af mindre gaver til mange forskellige områder, og regeringen tager mange af pengene fra fælleskassen i form af det såkaldt økonomiske råderum,« siger hun og fortsætter:

»Der er næsten ikke det gode formål, som regeringen ikke har nogle millioner til: de ældre, børnene, de syge, de studerende, erhvervslivet, klimaet, landsbyerne, Afrika og you name it.«

Regeringen ønsker for alt i verden at undgå den nedsmeltning, som skete under sidste års finanslovsforhandlinger. Her endte regeringspartiet Liberal Alliance med at true med ikke at stemme for sin egen finanslov, fordi Dansk Folkeparti blokerede for skattelettelser.

»Regeringen er fuldt fokuseret på at få et roligt efterår uden bøvl. Sidste år gik det op i hat og briller mellem DF og LA. Det endte i regeringskrise. Nu skal alt sættes ind på at fremstå samlet i blå blok, mens oppositionen diskuterer, om den overhovedet vil have Frederiksen som statsminister,« siger Marchen Neel Gjertsen.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at folketingsvalget først kommer til næste år.

