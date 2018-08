Hjort kræver debat om forsvarsforbehold under migrantkrise

Mens EU's forsvarsministre torsdag drøfter en aktuel krise omkring den militære operation Sophia, der bidrager til at bekæmpe menneskesmugling i Middelhavet, står forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) uden indflydelse.

Det er konsekvensen af det danske forsvarsforbehold i EU. Og det er et problem, mener han, da udfordringen i høj grad også har med Danmark at gøre.

- Det demonstrerer den konflikt, vi står i. Vi er afskåret fra at deltage i diskussioner, der berører Danmark lige så meget som andre lande, siger Claus Hjort Frederiksen umiddelbart før mødet i Wien torsdag formiddag.

Den aktuelle krise er udløst af, at Italien ønsker en bredere fordeling i forhold til operation Sophia, hvis skibe også bringer reddede migranter i havn.

Italien: Havne i Sydeuropa skal på skift tage imod migranter

Italienerne har foreslået, at operationens skibe også skal lægge til i andre EU-landes havne - herunder i Frankrig.

Spørgsmålet blev relevant over hele Europa i 2015, da kontinentet oplevede en markant stigning af tilkomne migranter og flygtninge.

Den danske forsvarsminister vil gerne være med til at drøfte Sophia, som ifølge EU-Kommissionen også hjælper til at begrænse antallet af migranter, der kommer til EU.

- Vi burde få diskussioner om disse ting i Danmark – altså omkring forbeholdene, siger Claus Hjort Frederiksen.

Italiens trussel om at lukke havne udløser krisesnak i Wien

Aktuelt er den store opgave for EU ifølge ministeren at få kontrol med EU's ydre grænser.

- Hele denne flygtningesituation har vist problemerne ved den fri bevægelighed i Europa, når der ikke er en effektiv kontrol ved de ydre grænser, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han peger blandt andet på, at man fortsat skal arbejde med at "styrke den libyske kystvagt, så de får kontrol over det".