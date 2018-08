Macron forærede Løkke signeret Tour de France-førertrøje

Det er ingen hemmelighed, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) arbejder på at få Tour de France til at placere de indledende etaper af en fremtidig udgave af løbet i Danmark.

Sidste sommer besøgte den danske statsminister selv løbet i Frankrig, hvor han overværede en etape sammen med den franske præsident, Emmanuel Macron.

Onsdag blev det så til en cykeltur med Macron i Københavns gader i forbindelse med præsidentens besøg i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen på cykeltur sammen med Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Foto: Statsministeriet/Ritzau Scanpix

Turen sluttede på Amalienborg Slotsplads, og her havde Macron en gave klar til den danske statsminister i form af en gul Tour de France-førertrøje, signeret af årets vinder af løbet, Geraint Thomas.

Ved siden af stod løbsdirektør for Tour de France Christian Prudhomme, der med et stort smil på læberne havde travlt med at understrege, at gaven var fra den franske præsident og ikke Prudhomme.

Dermed fortsætter Macrons hentydninger til en mulig dansk Tour de France-start.

Tirsdag sagde den franske præsident således, at han glæder sig til at overvære Tour de France i Danmark, ligesom Lars Løkke har gjort i Frankrig.

Foto: Statsministeriet/Ritzau Scanpix

Onsdag meddelte regeringen, at man i sit finanslovsforslag for næste år bevilger 17 millioner til det interessentskab, der står for at afvikle den danske del af Tour de France i 2021.

- Vi er det oplagte sted at skyde Touren i gang, for Danmark har en unik cykelkultur, og danskernes begejstring for Tour de France er i en klasse for sig, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med bevillingen.

- Det vil være historiens nordligste Grand Départ, og det vil være et uforligneligt udstillingsvindue for vores land.