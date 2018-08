Overblik: Det ved vi om regeringens finanslovsudspil

Lagtingsformanden Páll á Reynatúgvu vil ikke om bord på Dannebrog til reception hos kronprinsen. Han er optaget af at få opmærksomhed og holder fast i republikanske principper. Han glemmer helt, at han repræsenterer det færøske folk.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), får svært ved at undslå sig en skæbnesvanger forhandling, hvis hun vil være statsminister. Nervekrigen er allerede i gang hos ikke-støttepartierne, og parlamentarisk fremstår De Radikale pludselig som det mest vidtgående parti.

Politiet har en mistanke om, at der kan være alkohol involveret.

Da domsafsigelsen blev læst op, begyndte drengens familiemedlemmer at græde af glæde

Regeringens forslag om at udvide vaccination mod kræft til begge køn modtages med begejstring.

Ingen skal herfra alene, mener en aarhusiansk præst, der i et opslag søgte kistebærere til bisættelsen af en mand uden pårørende. Reaktionen var overraskende..

Der vil være cirka 4.500 kroner at spare på den årlige elregning, lyder det i et forslag fra regeringen.

70 af Skats it-systemer er så forældede, at de skal erstattes af nye, skriver Politiken.

Der er afsat 17 mio. kr. på finansloven til at få Tour de France til Danmark.

Her er det, vi foreløbig ved om udspillet til fordelingen af statens mange milliarder kroner:

Regeringens udspil til finansloven for 2019 bliver fremlagt torsdag, men i løbet af den seneste uge er dele af udspillet blevet præsenteret drypvist i en række medier.

Regeringen præsenterer torsdag sit finanslovsforslag for 2019. Det er det sidste inden næste folketingsvalg.

Det meste af den populære serie "Game of Thrones" er filmet i Nordirland. Nu følger hundredtusinder af fans i filmstjernernes fodspor.

I en tidslomme på Kgs. Nytorv glimter fornemme møbler og kunst fra Versailles-slottet. Her bor Frankrigs ambassadør, som nu skal hjem til Frankrig, men vil savne at møde kronprinsen på sin morgentur.

Kunstig lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke, mener energiministeren, som vil lade priserne stige.

