Danmark og Østrig arbejder for fælles udrejsecenter

Danmark er gået sammen med Østrig om et "pilotprojekt", der skal realisere et udrejsecenter uden for EU.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd i Folketingets Europaudvalg.

- Det går i al sin enkelthed ud på, at vi skal sørge for, at dem, der ikke har ret til at være i Danmark, skal rejse ud, siger ministeren under samrådet.

Her er ministeren blevet bedt om at redegøre for, hvorfor både Tyskland og Holland afviser at være involveret i planer om et sådant center.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har nemlig ladet forstå, at disse lande var med i kredsen af lande, der arbejdede for et udrejsecenter.

Støjberg oplyser, at der har været drøftelser med "en større gruppe ligesindede europæiske lande" om indretningen af et nyt asylsystem i Europa. Herunder Holland og Tyskland.

Men også Finland, Norge og Sverige og EU-Kommissionen har deltaget. Det var Østrig, der tog initiativ til drøftelserne i 2016. De handlede om muligheden for et nyt europæisk asylsystem på generelt plan.

Men selve pilotprojektet om det fælles udrejsecenter er et bilateralt samarbejde med Østrig, der har været i gang siden foråret, forklarer ministeren.

Hun kan ikke oplyse så meget om detaljerne.

- Helt ærligt, det vil kunne komme til at skade de forhandlinger, der foregår.

- Det er en stor udfordring at finde et land, vi kan placere det her udrejsecenter i. Derfor er det noget, der kræver noget rugbrødsarbejde, siger Støjberg.