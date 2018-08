Socialdemokratiet vil fortsat bremse afgiftsstigning på elbiler

Som aftalt fordobles registreringsafgiften på elbiler til 40 procent fra nytår, men det er Socialdemokratiet imod.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) lægger dog tirsdag hverken op til en ny aftale om at fjerne afgiften eller at forlænge fastfrysningen på 20 procent.

Selv om Socialdemokratiet selv er med i aftalen, mener partiet, at priserne skal holdes i ro ifølge klima- og energiordfører Jens Joel (S).

- Det viser, at regeringen taler grønt, men handler sort.

- Man kan ikke prøve at kickstarte salget og med den anden hånd skrue op for afgifterne, og derfor mener vi, at de skal holdes i ro, siger han.

I 2015 blev det besluttet at pålægge elbiler registreringsafgift, hvad de hidtil havde været friholdt for. Det fik salget af elbiler til at styrtdykke.

Det fik så regeringen, Socialdemokratiet og De Radikale til at lempe aftalen fra 2015. Registreringsafgiften skulle kun være på 20 procent af de almindelige afgifter, indtil der var solgt 5000 nye elbiler.

Afgiften skulle dog stige senest 1. januar 2019, lød aftalen, der blev indgået i april sidste år.

Men målet om 5000 nyregistrerede elbiler er ikke i nærheden af at være nået. Sidste år blev der kun solgt 659 nye elbiler i Danmark.

- Man skal holde markedet stabilt og fastfryse den nuværende afgift også efter 1. januar. Og så skal man tage fat på en række andre områder for at få gang i elbilsalget, siger Jens Joel.

Udmeldingen fra ministeren er tirsdag, at han ønsker at indkalde til forhandlinger på området.

Energiminister: Lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke

Han præsenterer dette efterår regeringens udspil på klimaområdet.

Finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) ser gerne afgiften sløjfet helt.

- Vi synes egentlig, det er fair nok, at der på luksusbiler også er en form for registreringsafgift på elbiler. Men her og nu drejer det sig om at få gang i salget, siger hun til Børsen og bakkes op af De Radikale.

- Vi er klar på alt, der kan få flere biler på vedvarende energi, siger skatte- og transportordfører Andreas Stenberg til Børsen.