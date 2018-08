S støtter nye krav til udlændingestramninger fra DF

Socialdemokratiet melder sig klar til at kigge åbent på Dansk Folkepartis nye krav til udlændingestramninger.

Dansk Folkeparti har allerede signaleret, at partiet ved de kommende finanslovsforhandlinger vil genoptage kravet om et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken.

Det skriver Politiken tirsdag.

Mattias Tesfaye, der er udlændingeordfører i Socialdemokratiet, fortæller avisen, at han opfordrer regeringen og DF til at invitere S til kommende forhandlinger på området.

Han påpeger, at Socialdemokratiet kan være med i et bredt flertal, der kan forhandle om hjemsendelse af folk, hvis hjemlande er fredelige. Tesfaye siger til Politiken, at partiet kan "se os selv i langt det meste".

Regeringen og DF var ved juletid sidste år tæt på at aftale en række stramninger, der skulle skifte fokus fra integration til hjemsendelse, men uenighed om skattelettelser sendte stramningerne til hjørne.

DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, forklarede på partiets sommergruppemøde, at han finder det naturligt, at de forskellige elementer fra paradigmeskiftet igen kan diskuteres ved finanslovsforhandlingerne.

Ifølge Politiken er Tesfaye positiv over for et særligt hjemsendelsesprogram, når der er fred i de pågældendes hjemlande.

- Vi synes egentlig, det er rigtigt at tænke den her gruppe som noget særskilt og som noget, hvor der primært skal være fokus på hjemrejse, siger Tesfaye.

Siden den midlertidige opholdstilladelse blev indført i 2015, er der ifølge de seneste tal fra Udlændingestyrelsen blevet tildelt omkring 4500 midlertidige opholdstilladelser, skriver avisen.