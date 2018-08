Lars Løkkes søn går efter en plads i Europa-Parlamentet

Der kan komme til at stå Løkke Rasmussen på stemmesedlen til europaparlamentsvalget i maj 2019.

Lars Løkke Rasmussens 28-årige søn, Bergur Løkke Rasmussen, går efter en plads i Europa-Parlamentet, efter at Venstres Europaudvalg i København har indstillet ham som kandidat.

- Jeg er utroligt glad for, at bestyrelsen synes, at jeg er en stærk kandidat, siger Bergur Løkke Rasmussen.

At få EU i øjenhøjde med danskerne og især hans egen generation er en mærkesag, som han vil kæmpe for.

- EU skal hjem til danskerne - måske især til den generation, jeg selv tilhører. For mange unge kan EU og parlamentet virke utroligt fjernt, siger han.

Bergur Løkke Rasmussen håber, at en større indsigt i EU kan give folk mere lyst til EU-samarbejdet, som ifølge ham er utroligt vigtigt.

Han betegner sig selv som en stor fortaler for EU-samarbejdet - men ikke betingelsesløst.

- Min tilgang til det bliver, at der skal samarbejdes, hvor det giver mening, men der skal også være plads til suverænitet.

Efternavnet skaber opmærksomhed hos vælgerne. Bergur Løkke Rasmussen mener, at det kan give ham en lille fordel.

- Jeg har den fordel, at folk kender mit efternavn. Det giver en association, den kan være god som dårlig, siger han.

Men statsministersønnen håber, at vælgerne også vil kigge på fornavnet.

- Jeg vil håbe, at vælgerne bliver interesseret i, hvem den fyr, der stiller op, er. Forhåbentlig vil de gerne høre om, hvad jeg personligt mener.

- I det her tilfælde er det Bergur og ikke Lars, der stiller op til Europa-Parlamentet, siger han.

Den endelige afgørelse om kandidaturet træffes på et opstillingsmøde blandt Venstres medlemmer i Storkreds København 11. september.

Politik er ikke ukendt for Bergur Løkke Rasmussen, da han tidligere har siddet i regionsrådet for Venstre i Region Hovedstaden.