DF'er opfordrer til at skyde migranter

»På vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune skal jeg herved opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme.«

Sådan lød det i et opslag på Facebook, forfattet af formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune, Steen Petersen (DF).

Ordlyden i opslaget er senere blevet ændret, så det ikke længere er »Integrationsudvalget«, men i stedet blot Steen Petersen selv, der opfordrer til, at spansk politi skal begynde at skyde mod de migranter, der kommer til Europa via Middelhavet.

Men at Steen Petersen fortsat underskriver sig med sin formandstitel er faldet Finn Hansen (S), der også er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune, for brystet. Han kalder udvalgskollegaens udmelding for »diskriminerende«.

»Jeg har skrevet til borgmesteren (Ole Vive (V), red.), for nu må det være nok. Vores problem er jo, at når han udtaler sig som udvalgsformand, skal det være, som flertallet af udvalget mener. Borgerne kan jo ikke skelne,« siger han til TV Øst og understreger, at Faxes borgmester efter hans overbevisning bør afsætte DF-politikeren.

Steen Petersen er udover at være formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bl.a. også medlem af Børn- og Læringsudvalget i Faxe Kommune. Foto: Faxe Kommune

Over for Ritzau uddyber Steen Petersen, at spanske myndigheder skal følge de procedurer, de har.

»Spanske betjente har ligesom alle andre landes betjente nogle procedurer for, hvornår og hvordan man anvender magt. Det her med at ramme er selvfølgelig et af de sidste trin i magtanvendelsen,« siger han og tilføjer:

»De skal følge deres regler og stoppe tilstrømningen. Man starter ikke med at plaffe løs. Det er ikke meningen med det. Man starter med at anråbe folk og skyde affyre varselsskud og så videre, og til sidst bruger man skud, hvor man skyder efter eksempelvis benene.«

Migranter udvist til Marokko efter at have stormet enklave

Steen Petersen har tidligere gjort sig bemærket, da han i midten af 2015 i B.T. udtalte, at man skulle sætte krigsskibe ind mod bådflygtninge og sænke deres både.

»Det er en form for angreb, når der kommer så enorme menneskemasser væltende ind over EU's grænser. Så har vi lov til at beskytte os mod en sådan invasion. Det er et økonomisk og kulturelt angreb mod Europa fra landområder, hvor der er problemer, og så har de desværre fået overbevist sig selv om, at der er meget bedre oppe nordpå. Men alle kan ikke komme op til paradiset og få det meget, meget bedre,« lød det bl.a. fra politikeren dengang.

Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm, siger til Ekstra Bladet, at partiet tager afstand fra Steen Petersens seneste opfordring. Han siger, at der »bliver taget hånd om det lokalt«, og at opslaget bliver fjernet.