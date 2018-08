En stikprøve fra Undervisningsministeriet viser, at en skoleelev i den danske folkeskole i løbet af sin skoletid får undervisning af en vikar i hvad der svarer til et helt skoleår.

På nogle skoler risikerer barnet endda, at vikaren vil stå der meget oftere.

De mange vikartimer går ifølge Enhedslisten ud over undervisningens kvalitet og kræver nu handling fra undervisningsminister Merete Riisager (LA).

»Når lærermanglen er blevet så alvorlig, skyldes det først og fremmest, at tusindvis af læreruddannede har fravalgt at undervise i folkeskolen. Det står simpelthen ikke til at bortforklare, at fravalget i høj grad skyldes besparelser og de forringelser af lærernes arbejdsvilkår, der blev resultatet af folkeskolereformen og indgrebet i lærernes overenskomst,« siger Enhedslistens undervisningsordfører Jakob Sølvhøj.

»Hold da op«: Forældre og elever er bekymrede over nye tal om brug af vikarer i skolen

Ifølge partiet har det »alvorlige konsekvenser for undervisningens kvalitet«, at lærervikarer, som ikke er uddannede til at undervise, står for undervisningen i en stor del af elevernes skolegang. Partiet kræver derfor en redegørelse fra undervisningsministeren, hvor hun skal forklare, hvordan hun vil afhjælpe lærermanglen i folkeskolen.

I 2016 viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 17.000 læreruddannede - cirka hver fjerde - vælger at arbejde uden for grundskolen og altså ikke bruge sin læreruddannelse til at undervise på folkeskoler eller friskoler.

Det tal henviser Jakob Sølvhøj til og vurderer, at bedre vilkår for de uddannede lærere ville kunne trække flere lærere tilbage til folkeskolen.

Her er tallene: Elever får undervisning af vikarer i et år af den samlede skoletid – men der er regionale forskelle Resultatet af en landsdækkende undersøgelse om brugen af vikarer vækker bekymring – både hos eleverne, deres forældre og undervisningsministeren.

Den nye undersøgelse fra Undervisningsministeriet giver dog ikke svaret på, hvad årsagen til de mange vikartimer er, men skolernes pressede økonomi, lærernes sygefravær samt flere feriefridage til de uddannede lærere kan ifølge folk med indblik i skoleverdenen være nogle af grundene.

Undervisningsminister Merete Riisager siger, at regeringen ønsker at nedbringe antallet af vikartimer.

»I de sidste økonomiforhandlinger med kommunerne satte vi lige præcist vikarforbruget på dagsordenen. Det lykkedes desværre ikke at få sat et måltal ind.«

Reformen, der ændrede skoledagen for 500.000 børn: Da Majken Beckers datter skulle have en vikar i idræt virkede det som en, "der var fundet på gaden" Rigsrevisionen gør status på den store reform. Man er et pænt stykke fra at nå i mål, lyder det. Det sejler, siger forælder til datter, der blev sat til at se iPad i en idrætstime.

Tidligere i år kritiserede Rigsrevisionen Undervisningsministeriets implementering af folkskolereformen. Et af kritikpunkterne var netop, at brugen af timelønnede vikarer, ofte med utilstrækkeligt uddannelsesniveau, er steget med 47 pct. siden 2014.