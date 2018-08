Enklere elevplaner skal give lærere mere tid til undervisning

Når regeringen i den kommende tid tager fat på en reform, der skal gøre det af med bøvl og bureaukrati i den offentlige sektor, så er elevplaner i folkeskolerne noget af det, der står på to do-listen.

For da regeringen med kampagnen "Meld en regel" opfordrede borgere til at melde en regel eller et dokumentationskrav, der gjorde deres hverdag besværlig, var der mange lærere, der gjorde opmærksom på netop elevplanerne.

Det fortæller innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Vi har flere forskellige elevplaner og i nogle tilfælde også delplaner for den enkelte elev. Der er mange lærere, der peger på, at de er for detaljerede. Der skal fyldes for mange informationer i planen, i forhold til hvad den kan bruges til.

- Der er også mange lærere, der giver udtryk for, at de bruger for mange timer på elevplanerne, og at resultaterne ikke står mål med anstrengelserne, siger ministeren.

"Meld en regel" gav i alt 1200 forslag fra borgere og ansatte i det offentlige. Heraf vil regeringen imødekomme 300 forslag.

Regeringen vil fjerne 300 regler efter borgerforslag

Initiativet med at forenkle regler er en del af en stor såkaldt sammenhængsreform af den offentlige sektor.

I starten af september vil Sophie Løhde i den forbindelse præsentere flere bud på, hvordan bureaukrati i den offentlige sektor kan afskaffes.

Hos Danmarks Lærerforening er Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget, glad, hvis elevplanerne kan laves smartere. Det vil give mere tid til den gode undervisning, siger hun.

- Elevplanen skulle være et redskab, som skulle bruges til skole hjem samarbejdet. I forbindelse med reformen i 2013 skulle elevplanerne forenkles og forbedres. Men der er nærmest sket det modsatte, siger hun.

Her er tallene: Elever får undervisning af vikarer i et år af den samlede skoletid – men der er regionale forskelle Resultatet af en landsdækkende undersøgelse om brugen af vikarer vækker bekymring – både hos eleverne, deres forældre og undervisningsministeren.

Ifølge Jeanette Sjøberg handler det blandt andet om de digitale systemer, som planerne skal laves i.

- Hvis en lærer skal lave en elevplan i dansk, så kan der komme 20 fuldstændigt ubehandlede sider ud. Det hiver en masse data ud, som ikke kan bruges til noget. Forældrene kan ikke se, hvad de skal bruge den til - og heller ikke eleverne, siger hun.

Der er også en del dobbeltarbejde med at lægge planer for eleverne.

- Der skal laves tre forskellige planer for elever i udskolingen, der handler om uddannelsesvalg. Der er en del overlap. Umiddelbart giver det ikke mening at have tre dokumenter, der går ud på det samme - og så en elevplan ved siden af, siger hun.