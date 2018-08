FOA's medlemmer har svært ved at pege på bøvlede regler

Regeringen vil luge ud i 300 overflødige regler i det offentlige, efter at flere ansatte har meldt ind med forslag i forbindelse med initiativet "Meld en regel".

Kampagnen har ganske vist fået problemstillingerne frem i lyset. Men flere af de offentligt ansatte har svært ved at finde frem til de konkrete regler, der gør arbejdet besværligt.

Det mener FOA's faglige chef, Per Lange.

- Når vi spørger konkret, er der ikke mange specielle love og bekendtgørelser, som de kan pege på, siger Per Lange.

Ifølge den faglige chef skyldes det ikke mangel på problemer. Blandt andet peger FOA's medlemmer gennemgående på problemer med it-systemer og generel tidsmangel til blandt andet at registrere og dokumentere.

Det skyldes i stedet en manglende platform til at drøfte problemstillingerne, at medlemmerne har svært ved at konkretisere, hvilke regler bør skrottes, lyder det.

Af denne grund efterlyser Per Lange, at regeringen i højere grad inddrager ledelsen og medarbejderne i drøftelser.

- Regeringen skal gå i dialog med regionerne, kommunerne og de faglige organisationer, så man kan finde en metode til, hvad man kan gøre konkret, siger han.

Kampagnen "Meld en regel" har kørt i perioden fra 1. oktober 2017 til 1. februar i år og er en del af en stor såkaldt sammenhængsreform af den offentlige sektor.

I kampagneperioden blev der indsendt knap 1200 forslag.

Regeringen vil fjerne 300 regler efter borgerforslag

Flere faglige organisationer har bakket op om regeringens initiativ ved at opfordre deres medlemmer til at komme med bud på overflødige regler - heriblandt FOA og Djøf.

Hanne Fugl Eskjær, der er formand for de offentlige chefer i Djøf, melder om stor interesse blandt medlemmerne. Hun ser frem til at få overblik over, hvilke initiativer der er kommet ud af det.

- Det er et meget godt, konkret initiativ til, hvordan vi sammen kan hjælpe hinanden med at afbureaukratisere den offentlige sektor og indretter os på en måde, der er smart og brugervenlig.

- Det er rigtig fint at det bygger på konkrete input fra borgerne og os, der arbejder for borgerne i den offentlige sektor. Alle os, der møder reglerne i hverdagen, siger hun.