Overblik: Det mener de om regeringens børneudspil

Efter flere år med nedskæringer på landets daginstitutioner er regeringen klar med en økonomisk indsprøjtning på en milliard kroner over de næste fire år.

Pengene skal målrettes de første 1000 dage af de mest udsatte børns liv og blandt andet gå til flere pædagoger i vuggestuerne, efteruddannelse af pædagoger og øget sundhedsplejeindsats.

Udspillet blev præsenteret fredag af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Løkke: Børnenes første år er helt afgørende

Her er et udpluk af, hvad forskellige parter mener om udspillet.

Elisa Bergmann, formand for pædagogernes fagforening, Bupl:

- Skal man genoprette besparelserne, viser vores beregninger, at der skal bruges to milliarder. Men jeg ved, at det er svært at finde flertal for den brede indsats, så derfor er det positivt, at man begynder med at målrette midlerne mod de yngste og mest sårbare.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår:

- Det er stærkt, at regeringen med sit udspil har rettet sit fokus derhen, hvor der er mest brug for det - hos de udsatte børn. Det kan betale sig menneskeligt og økonomisk at investere i små børn og sikre deres tryghed.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

- Den tidlige indsats, hvor sundhedsplejersken sætter ind, kan gøre en positiv forskel for resten af børnenes liv. Og derfor er det nogle gode projekter, som regeringen vælger at sætte penge af til.

- Det er rigtig set, at den tidlige indsats skal løftes. Men vi skal ikke udelukkende fokusere på de sårbare familier. Vi vil simpelthen miste nogen i svinget, hvis ikke de gode initiativer bredes ud.

Red Barnet om børneudspil: Frivillige har en stor rolle

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet:

- Stor ros til regeringen for dagens udspil. Red Barnet har i årevis kæmpet for politisk fokus på den helt tidlige indsats. Vi ved, at det for alvor er her, vi kan gøre en radikal forskel for børnene og sikre, at de får en bedre livsbane resten af livet.

- Hvis udspillet bliver vedtaget, står vi med en historisk chance for at ændre tusindvis af børneliv til det bedre. Og det skylder vi børnene.