Ny kommission skal rydde helt op i Tibetsagen

Tibetsagen er langtfra afsluttet. Fredag er sagen igen i fokus på Christiansborg.

Her er justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kaldt i samråd. Ministrene skal redegøre for, hvorfor en mailkorrespondance ikke er blevet udleveret til Tibetkommissionen.

- Der skal ryddes op, så der kommer styr på datahåndteringen, siger Pape, og han tilføjer, at sagen er "alvorlig".

Det er Alternativets Josephine Fock og Rosa Lund fra Enhedslisten, som har indkaldt de to ministre.

På samrådet kom det frem, at en ny whistleblowerordning for relevante myndigheder - herunder politiet - efter planen er på plads i det nye år. Den skal forhindre lignende sager i fremtiden.

Samrådet finder sted, dagen efter at en ny drejning af sagen kom frem via radioprogrammet P1 Orientering.

Politiet ændrede nemlig praksis midt under Tibetsagen.

Det skete blot en måned efter, at politiet i 2015 var blevet tvunget til at fremlægge flere år gamle lydfiler, der trak tæppet væk under myndighedernes hidtidige forklaringer.

Nu skulle alle lydoptagelser af politiets radiokommunikation automatisk slettes efter seks måneder. Sådan lød beskeden fra Rigspolitiet til Københavns Politi.

Tibet-sag: Flertal kræver redegørelse om slettede lydfiler

Den første kommission fokuserede på tre kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014.

Konklusionen lød i december sidste år, at politiet klart havde overtrådt Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Politiloven ved statsbesøget i 2012 og 2013.

Borgere blev hindret i at ytre sig og i at demonstrere. Betjente tog tibetanske flag fra dem eller skjulte borgerne.

Det blev gjort, så de prominente kinesiske gæster anført af daværende præsident Hu Jintao ikke kunne se demonstranterne.

Politiets ulovlige handlinger skete på grund af en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og PET havde skabt. Det fastslog kommissionen. Og Folketinget blev i tre år vildledt om indgrebene.

7. juni i år meddelte Rigspolitiet, at man pludseligt havde fundet ældre mailarkiver. Disse vedrører relevante medarbejdere med forbindelse til Tibetsagen - og som Tibetkommissionen ikke i første omgang fik udleveret.

Politiet er bekymret for sit omdømme efter Tibetsagen

Samme dag krævede et flertal i Folketinget en ny undersøgelse. Og Pape meddelte, at kommission blev gennedsat.

- Man skal sikre sig, at kommissionen nu kan trække på alle de kundskaber, den har brug for, siger Pape.

Den "nye" kommission skal grave længere tilbage i tiden. Nemlig fra 1995 og frem.

Kommissionen skal også denne gang afdække, om der fandtes ordrer om ulovlige indgreb. Og om andre myndigheder påvirkede politiet ved at komme med opfordringer, henstillinger eller instruktioner.

På samrådet siger Samuelsen, at intet peger på, at nogen i Udenrigsministeriet - hverken ministre eller medarbejdere - har kendt til ordrer eller instruktioner til at gribe ind over for demonstranter.