Dansk Erhverv: Mangel på udenlandsk arbejdskraft truer Danmark

Når arbejdsmarkedets parter fredag er til møde om manglen på arbejdskraft i Danmark på Christiansborg, er opfordringen fra Dansk Erhverv klar:

Der skal komme et nationalt kompromis, der skal gøre det lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, siger direktør Brian Mikkelsen til Berlingske. Ellers kan det få alvorlige konsekvenser:

- Vi kan risikere, at det hele kollapser i løbet af et års tid. Det her er et spørgsmål om velfærdsstatens fremtid, siger han til avisen.

Dansk Erhverv har flere forslag med til mødet, der kan mindske nogle af de administrative udfordringer, som virksomhederne står overfor.

Blandt andet skal kravet om, at løn til udenlandske medarbejdere skal indbetales til en dansk bankkonto, fjernes helt.

- Et nationalt kompromis er afgørende, for jeg ser meget foruroligende og alarmerende tal på, at dette kan være en fuldstændig blokering for fremtidig vækst i Danmark.

- Manglen på kvalificeret arbejdskraft er – uden undtagelse – den største udfordring, vi har, vurderer den tidligere erhvervsminister over for Berlingske.

Danske virksomheder er ifølge en analyse fra Dansk Erhverv afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

Hver fjerde virksomheder forventer således, at de må sige nej til opgaver ved en begrænset adgang til udenlandsk arbejdskraft, viser en undersøgelse blandt 451 af interesseorganisationens medlemsvirksomheder.

Fredagens møde på Christiansborg er en udløber af Disruptionsrådet, der i maj 2017 blev nedsat for at komme med forslag til, hvordan det dansk arbejdsmarked skal rustes til fremtiden.

Et udspil fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på området er på vej.