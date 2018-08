Fakta: Her er Statsrevisorernes skala for kritik

Ingen kan længere seriøst tro på et fælles projekt fra rød stue i dansk politik.

Christian Friis Bach og Agi Csonka, generalsekretær og formand i Dansk Flygtningehjælp, må vide, at de begår urent trav, når de påstår, at den såkaldte integration går godt.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen (S), får svært ved at undslå sig en skæbnesvanger forhandling, hvis hun vil være statsminister. Nervekrigen er allerede i gang hos ikke-støttepartierne, og parlamentarisk fremstår De Radikale pludselig som det mest vidtgående parti.

Større skoledistrikter er et af de mere vidtgående forslag i et nyt sparekatalog til 300 mio. kr., som Aarhus Kommunes direktørgruppe onsdag middag sendte i høring.

Kokosolie bliver hyldet af berømtheder og bloggere, men ifølge en ekspert er den farligere at indtage end svinefedt.

Den danske ulvebestand er sandsynligvis skrumpet. Samtidig er der forskellige syn på, om der er blevet født et nyt kuld unger i år.

Palle Skov Jensen har gennem længere tid forsøgt at komme af med sin jagtejendom på Fyn. Det er nu lykkedes. Finans

Statsrevisorerne og regeringen er i åben krig, mener afgående formand, der erkender et vist medansvar.

LA-politikeren fra Slagelse skal holde kontrol med, at statens penge bruges, som Folketinget har bestemt.

Der er store usikkerheder i Skats seneste regnskab, der betyder et milliardtab ifølge ny rapport.

Her kan du læse om Statsrevisorernes opgave og de forskellige grader af kritik:

Statsrevisorerne giver onsdag det gamle Skat kritik for det seneste regnskab, der indeholder store usikkerheder om milliardbeløb.

Alt fra mikroskopiske bakterier til urin, som dyr efterlader i havet, når de svømmer forbi Danmarks kystlinje, vil forskere bruge til at kortlægge.

Ratingsystem understreger, at kampen mod manipulation og misbrug i de sociale medier optrappes.

En fejl i en taglampe betyder, at der i værste fald kan opstå brand i to Volkswagen-modeller.

