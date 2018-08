Statsrevisorerne kritiserer alvorligt rod i regnskabet hos Skat

Det gamle Skat har ikke været i stand til at inddrive gæld til det offentlige tilfredsstillende.

Det påtaler Statsrevisorerne onsdag på baggrund af, at Rigsrevisionen er kommet med en kritisk beretning.

Den sætter spørgsmålstegn ved hele regnskabet for 2017 for Skat, der siden har skiftet navn til Skattestyrelsen.

Fakta: Her er Statsrevisorernes skala for kritik

Det betyder, at Skattestyrelsen må afskrive 83,9 milliarder kroner.

I statsrevisorernes kommentar til Rigsrevisionens rapport står der følgende:

- Skatteministeriets mangelfulde forvaltning af inddrivelsesområde medfører betydelige tab for det offentlige, som betyder, at skyldnere ikke har oplevet nogen konsekvens af ikke at have betalt deres gæld til det offentlige.