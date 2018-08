Politisk enighed om at flytte betjente ud i nærområder

Meget tyder på, at politiet snart bliver mere synligt de steder, hvor der er langt til en politistation.

I hvert fald vil Socialdemokratiet i forbindelse med partiets sommergruppemøde præsentere et politisk udspil med fokus på nærhed.

Et af elementerne består i at oprette 20 nye nærpolitistationer - 10 på hver side af Storebælt.

Kombineret med mobile politistationer skal indsatsen i blandt andet udsatte boligområder forstærkes, og politiet skal kunne rykke endnu hurtigere ud.

- Der er blevet centraliseret for meget i Danmark. Mange steder er der blevet for langt til den nærmeste politistation, og derfor vil vi nu gå den anden vej.

- Det betyder noget for den lokale identitet og for trygheden, når politiet er synligt. Og det betyder også noget for betjentenes lokalkendskab, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Konservative kræver yderligere 600 politibetjente

Det socialdemokratiske udspil læner sig op ad det forslag, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lancerede på Folkemødet i år, og som skal tilføre politistyrken 100 ekstra landbetjente.

Hvis både regeringen og Socialdemokratiet er enige, burde flertallet jo være hjemme. Så simpelt er det imidlertid ikke.

- Vi er enige så langt, at vi har behov for flere betjente. Men vi er ikke enige om, hvor nært politiet skal være, siger Mette Frederiksen.

I Politiforbundet er formand Claus Oxfeldt naturligt nok positivt indstillet over udsigten til flere ressourcer.

Han mener også, at en synlig tilstedeværelse fra politiets side har været underprioriteret i for lang tid.

- Det er vigtigt, at danskerne har en rimelig nem adgang til en politibetjent.

- Det vil føre til større tryghed, men også til et større tillidsforhold til politiet, der kan udmønte sig i flere tip om, hvad vi bør holde øje med i lokalsamfundet, siger han.

Søren Pape Poulsen om 600 betjente: Nu skal politiet endnu tættere på borgerne Landbetjenten, der i takt med centralisering i politiet stort set er forsvundet, skal relanceres i en landbetjentordning 2.0, lyder det fra justitsministeren.

Oxfeldt mener dog i modsætning til Socialdemokratiets forslag ikke, at det er nødvendigt at binde et bestemt antal betjente til den opgave.

Han er ikke bange for, at nærindsatsen vil drukne i andre opgaver, som partiet frygter.

- Problemet har indtil nu været, at der simpelthen har været for få hænder, og derfor har der ikke været ret mange kræfter at sende ud.

- Men det vil ændre sig, hvis man får flere ressourcer at gøre godt med, siger han.