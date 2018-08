Socialdemokratiet vil oprette nærhospitaler

De seneste ti år er der lukket 25 lokale sygehuse rundt omkring i Danmark, så vi i dag er nede på 55 sygehuse i hele landet.

Det vil Socialdemokratiet nu gøre noget ved, skriver DR.

Og selv om der i disse år bliver bygget supersygehuse for milliarder af kroner, så skal dele af udviklingen nu rulles tilbage, mener partiformand Mette Frederiksen, der går til valg på at oprette såkaldte nærhospitaler rundt omkring i landet.

- Vi har set en voldsom centralisering de seneste år. Der er færre sygehuse, færre politistationer og færre uddannelser. Den udvikling vil vi gerne ændre på, fordi der er brug for et Danmark i balance, siger Mette Frederiksen til DR.

Mette Frederiksen vil ikke sætte tal på, hvor mange nærhospitaler hun vil oprette, hvis hun vinder næste valg.

- Jeg forestiller mig mere end ti, men jeg har ikke et præcist antal, for det afhænger også af, hvad det er for nogle lokale forhold, der gør sig gældende, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet er klar til at afsætte et trecifret millionbeløb til de nye nærhospitaler. Pengene skal findes inden for den ramme, som partiet har afsat til velfærdsforbedringer frem mod 2025.

Tanken er, at nærhospitalerne blandt andet skal etableres i de nuværende sundhedshuse eller nedlagte sygehusbygninger.

Socialdemokratiet forestiller sig, at det er de mindre komplicerede sygehusbehandlinger, der skal flyttes fra de store sygehuse og ud på nye nærhospitaler.

Det kan være for eksempel være knæoperationer, jordemoderkonsultationer, behandling af diabetes, gigtbehandlinger og skanning af patienter.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at Socialdemokratiet sparker en åben dør ind.

- Det er et arbejde, vi allerede er i gang med. Kronikkerne og de ældre patienter skal ikke køre langt for at komme ind til en ukompliceret behandling. I de her år investerer vi 800 millioner kroner i kommunale sundhedscentre og moderne lægepraksisser, siger hun til DR.

- Men det er da kun positivt, hvis Socialdemokratiet melder sig ind i kampen for at skabe mere nærhed i sundhedsvæsenet, siger Ellen Trane Nørby.