Flest vælgere foretrækker hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen

Rigtig mange danskere er godt og grundigt i tvivl om, hvem de ønsker som statsminister. Og valget er tilsyneladende ikke blevet nemmere af, at flere kandidater nu har meldt sig på banen.

I en ny måling foretaget af Norstat for Jyllands-Posten og Altinget svarer 16 pct., at de ikke ved, hvem de ønsker sig som landets leder.

30 pct. af vælgerne foretrækker Mette Frederiksen, mens 22 pct. foretrækker Lars Løkke Rasmussen.

Mest populær er dog den tredje mulighed; nemlig ingen af de to. Hele 32 pct. af de adspurgte foretrækker »en anden kandidat«, viser målingen.

Det er interessant, at der alligevel ikke er flere, der foretrækker Uffe Elbæk.

Det er et udtryk for, at vælgerne ikke længere tager det for givet, at statsministeren skal være enten venstremand eller socialdemokrat, mener professor og valgforsker ved Aarhus Universitet Rune Stubager.

»Det er et udtryk for, at folk har en bredere appetit. Og det ligger godt i tråd med den aktuelle diskussion om statsministerposten,« siger han.

De vælgere, der foretrækker »en anden kandidat«, er efterfølgende blevet bedt om at sætte navn på personen. Her kunne man have forestillet sig, at Alternativets leder Uffe Elbæks navn ville springe frem, nu hvor han officielt er blevet statsministerkandidat. Men nej. Af de vælgere, der ønsker en anden kandidat, peger kun 7 pct. på Alternativets leder. Der skal dog tages det forbehold, at der er tale om forholdsvis små tal i meningsmålingen.

»Det er interessant, at der alligevel ikke er flere, der foretrækker Elbæk. Det tyder på, at selv blandt Alternativets egne vælgere er der ikke fuld opbakning til projektet,« siger Rune Stubager.

Mest efterspurgt som alternativ statsministerkandidat er DF-formand Kristian Thulesen Dahl, hvilket flugter ganske godt med, at DF er det næststørste parti i Folketinget.



Målingen er den første af sin slags, siden Uffe Elbæk meddelte sit statsministerkandidatur sidst i juni. Svarene er dog indsamlet, før Pernille Skipper (EL) bragte sig selv i spil til posten under forudsætning af, at venstrefløjspartierne bliver lige så store som S ved valget.

Målingen viser i øvrigt, at udlændingepolitikken stadig er et trumfkort for den borgerlige blok.

Socialdemokratiet har ellers støttet næsten alle udlændingestramninger siden valget i 2015, og partiet har gennemført et historisk brud med De Radikale og vil gå solo i regering for at sikre ro om udlændingepolitikken.

Alligevel svarer 37 pct. af vælgerne i dag, at en borgerlig regering vil være bedst til at håndtere udlændingepolitikken. 31 pct. peger på en S-ledet regering.

De borgerlige står også stærkest på områder som udenrigspolitik, økonomisk politik og retspolitik, mens en S-ledet regering til gengæld er langt foran på områderne miljø og klima, sundhed, uddannelse, kultur og socialpolitik.