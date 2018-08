Løkke: Regionernes fremtid er uafklaret

De fem regioner, hvis primære opgave er at drive sundhedsvæsnet, går en uvis fremtid i møde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebuder nemlig strukturelle forandringer, der skal sikre en bedre sammenhæng i behandlingen i Danmark.

Regeringen vil komme med et forslag til en sundhedsreform, når Folketinget er åbnet.

Hvad det vil betyde for regionerne, har statsministeren ikke konkluderet på endnu, siger han på et pressemøde efter Venstres sommergruppemøde.

- Man skal ikke lave strukturforandringer bare for at lave strukturforandringer, siger Løkke.

- Men det er også vigtigt i politik, at man har noget utålmodighed, tilføjer han.

Løkke: Valget kommer først til næste år

Statsministeren nævner, at der er opstillet syv målepunkter for regionerne. Nogle regioner leverer bedre end andre, konstaterer han.

- Vi skal have kommunerne meget længere frem på banen. Spørgsmålet er, hvordan man gør det, siger Løkke.

- Det kan godt være, at det kommer til at gøre noget ved regionerne. Det har jeg ikke konkluderet på endnu, siger Løkke.

Både Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti mener, at regionerne skal nedlægges.

Men Løkke understreger, at det er vigtigt at overveje, hvad alternativet til regionerne skal være. Forandringer skal tjene et formål, pointerer han.

- Da vi i sin tid nedlagde amterne og indførte regionerne var det for at skabe et bedre sundhedsvæsen, forklarer han.

Løkke, der selv stod bag den daværende reform, mener, at det i den grad er lykkedes. Sundhedsvæsnet er markant bedre i dag, end før regionerne blev oprettet, pointerer han.

Regeringens udspil kommer formentlig efter efterårsferien, oplyser statsministeren.