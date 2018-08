Se listen: Her er Alternativets forslag til 15 nye ministerier

Det lille grønne parti har onsdag i Politiken løftet sløret for del af deres plan for, hvordan en eventuel Å-regering skal se ud.

Alternativet vil oprette 15 nye ministerier med 22 ministre, som skal gennemføre et politisk program med omprioriteringer for cirka 240 milliarder kroner over de næste fire år.



Her er de 15 ministerier:



Statsministeriet - to ministre

Statsministeren skal sikre, at alle ministerier overholder menneskerettighederne, bidrager til opfyldelsen af den internationale klimaftale fra Paris, FN’s verdensmål og andre internationale aftaler og forpligtelser samt lever op til de etiske krav og principper for god regeringsførelse, som Alternativet vil indføre. Desuden skal der indføres en vicestatsminister.

Ministeriet for grøn omstilling - fire ministre

En klima- og energiminister, en miljøminister, en naturens minister og en minister for global grøn omstilling.

Ministeriet for social retfærdighed

Ministeren skal blandt andet afskaffe integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, førtidspensions- og fleksjobreformen, 225-timers reglen og ghettolisten. Skal samtidig indføre dagpenge og kontanthjælp uden modkrav.

Ministeriet for økonomisk bæredygtighed - to ministre

En minister for økonomisk bæredygtighed og en minister for ligestilling og finansiel stabilitet. Ministeriets ressortområder er økonomi, statens finanser samt finans- og banksektoren.

Ministeriet for god fordeling

Skal blandt andet sænke skatten på arbejde for lavtlønnede ved at indføre et nyt beskæftigelsesfradrag for dem, der tjener under 300.000 kroner om året.

Udenrigsministeriet - tre ministre

En udenrigsminister, en minister for udvikling og global retfærdighed og en minister for Nordatlanten (går på skift mellem Danmark, Grønland og Færøerne). Forsvarsministeriet skal nedlægges og lægges ind under Udenrigsministeriet. Udviklingsbistanden skal fordobles til over 32 mia. kr.

Elbæk vil skrotte Forsvarsministeriet i ny grøn plan

Ministeriet for mennesker på flugt og nye danskere

Reglerne for statsborgerskab skal lempes og Danmark skal fremover tage imod 2.000 kvoteflygtninge fra FN om året.

Demokrati- og Indenrigsministeriet

Ministeren skal udarbejde en årlig redegørelse for Danmarks demokratiske tilstand. Ministeren har også ansvar for landdistrikter, byer, øer, boliger samt infrastruktur, mobilitet og offentlig transport samt valg og folkeafstemninger, regioner, kommuner, frikommuner og eksperimentalzoner.

Valgretsalderen sænkes til 16 år til kommunal- og regionsrådsvalg, så yngre politikere kan blive valgt.

Ministeriet for kunst, kultur og livssyn

Gratis kultur til unge, udsatte og nyankomne flygtninge. Børn og unge i udsatte områder skal tilbydes et kultur-klippekort på 1.000 kr. Derudover skal flygtninge have fri adgang til museer, teatre og idrætsklubber i deres to første år i landet.

Ministeriet for livslang nysgerrighed

Ministeren får ansvaret for uddannelsessektoren og skal sikre "mindre kontrol og mere mangfoldighed". Nationale tests i folkeskolen og uddannelsesloftet på videregående uddannelser skal afskaffes.

Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

Årlig psykiatrimilliard. Ministeriet skal sikre gratis psykologhjælp og gratis adgang til andre terapeutiske tilbud. F.eks. mindfulness, kropsterapi og psykoterapi.

Trivsels- og Omsorgsministeriet

Der skal indføres 30-timers arbejdsuge i samarbejde med arbejdsmarkedets parter ved at veksle reallønsstigninger til mere fritid.

Justits- og Frihedsministeriet

Afkriminalisering af narkotika og legalisering af cannabis. Mindre overvågning og bedre datasikkerhed.

Iværksætteri- og Erhvervsministeriet

Skal sikre bedre vilkår får iværksættere. Landbruget skal være 100 økologisk i 2040.

Ministeriet for digital forbedring

Ministeriets primære opgave bliver at nytænke måden, hvorpå vi tænker politik, digitalisering og data.

Kilder: Politiken og Ritzau