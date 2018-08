V-profil: Venstre har mistet balancen mellem land og by

Venstre har forsømt københavnerne og hovedstadsregionen.

Balancen mellem land og by er skredet for partiet, og det kan blive katastrofalt i det forestående folketingsvalg.

Sådan lyder det fra folketingsmedlem for Venstre Martin Geertsen på dagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skyder partiets politiske år i gang med et pressemøde i Aarhus.

»Historisk har Venstre formået at gå på to ben i denne vigtige diskussion. Men man kan jo blot kigge på det seneste valgresultat og konstatere, at Venstre i København kun fik 7,9 pct. af stemmerne ved kommunalvalget i 2017. Det er en katastrofe,« siger Martin Geertsen:

»Vi har glemt København.«

Ifølge Geertsen, der er valgt i København og har en fortid i Borgerrepræsentationen, har Venstre i denne valgperiode mistet balancen mellem land og by på en række konkrete områder. For eksempel er investeringerne i infrastruktur skæve, og den økonomiske udligning mellem jyske kommuner og hovedstaden er blevet for stor. Og mens der har været fokus på landbrugets forhold, mangler partiet svar på udfordringer med miljø og trængsel i storbyerne.

I fremtiden skal hovedstaden i højere grad i fokus i partiets politik, lyder opfordringen fra venstremedlemmet.

»Vi får endnu færre stemmer i hovedstaden, hvis ikke vi er bedre i stand til at præsentere vælgerne her for noget politik, som de kan se sig selv i,« siger Geertsen.

Han mener, at der er »lydhørhed« i Venstre for hans synspunkter, og før sommerferien nedsatte partiet da også et hovedstadsudvalg.

Men flere V-borgmestre i Jylland afviser, at hovedstaden er blevet forfordelt.

»Venstre har tværtimod forsøgt at rette op på en ubalance den anden vej, og her er vi langtfra i mål,« siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

»Hvis man måler på penge eller arbejdspladser, så tror jeg altså, at København fører stort,« siger borgmester i Vejen Kommune Egon Fræhr (V).

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, tager Geertsens udtalelse »som et udtryk for, at politikere valgt i København arbejder for København«.

»Det er ikke sådan, at vi har lænet os tilbage og sagt, at vi arbejder for alt andet end hovedstaden. Tværtimod,« siger hun og nævner bande- og ghettopakker.