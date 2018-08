SF foreslår nyt Integrationsministerium

Formand for SF Pia Olsen Dyhr ønsker at opdele modtagelsen af asylansøgere fra integrationsindsatsen, hvis rød blok vinder det kommende folketingsvalg. Det fortæller hun i et interview med Information.

Hun mener, at det store fokus på stramninger, der har domineret flygtninge- og indvandrerpolitikken de seneste år har stået i vejen for en ordentlig integrationsindsats.

- Når vi hele tiden taler om stramninger, og fokus ligger på "dem og os", så er det klart, at integrationen har svære kår, siger Pia Olsen Dyhr til avisen og fortsætter:

- Selvfølgelig skal vi tale om alt det, der er svært, og alle integrationsudfordringerne - alt andet ville være at gentage fortidens fejl - men vi skal også huske tydeligt at sige, at det kan lade sig gøre at skabe en god integration.

I 2001 oprettede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for første gang et integrationsministerium. Det blev nedlagt i 2011 af S-R-SF-regeringen og oprettet igen af Lars Løkke Rasmussen (V) i 2015 som Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det tager sig af både asylansøgere og af integrationen af dem, der er blevet del af det danske samfund.

Et ministerium kun med fokus på integration vil ifølge SF's formand give indsatsen "selvstændige muskler". Asylbehandlingen skal overtages af Justitsministeriet.

Ifølge Information bakker Enhedslisten op om idéen mens Socialdemokratiet erklærer sig enig i formålet med tanken uden at ville kommentere på specifikke planer.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen er uenig.

- Det er bestemt ikke vores kop te, al den stund at vi slet ikke synes, at de skal integreres - de skal sendes hjem, siger han til Information.

Inger Støjberg (V) har været udlændinge- og integrationsminister siden 2015. Det første år bød posten også på titlen af boligminister.