Ekspert om russisk gasledning: Danmark taber næsten uanset hvad

Med nyheden om at selskabet bag den omstridte russiske gasledning Nord Stream 2 har foreslået en ny alternativ rute forbi Bornholm tager den langstrakte sag en ny, speget drejning.

Og næsten uanset hvad, Danmark ender med at gøre, vil det give negative efterdønninger, vurderer Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Analysen lyder − noget forsimplet − sådan her:

Hvis Danmark siger nej til gasledningen, som vil give Rusland mulighed for at eksportere gas til Europa uden om Ukraine, bliver Rusland og nok også Tyskland sure på os.

Det gør de også, hvis Danmark lurepasser og slet ikke siger noget. Og hvis vi sager ja til projektet, bliver USA og Ukraine sure, da de anser gasledningen for udelukkende at være et politisk pressionsmiddel for Moskva.

»Jeg tror, at vi vil tabe næsten uanset hvad. Det er derfor, sagen trækker sådan ud,« opsummerer Flemming Splidsboel Hansen.



Ansøgningen om en alternativ rørføring nordvest om Bornholm blev afleveret til Energistyrelsen fredag.

Udenrigsministeriet og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har ingen kommentarer til den nye ansøgning men henviser i stedet til Energistyrelsen, som skal behandle den.



Den alternative rute går ikke igennem dansk territorialfarvand, og dermed kan Danmark ikke blokere for ruten ud fra sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn.

I sidste ende kan Danmark altså ikke forhindre Nord Stream 2 i at blive bygget, da ruten "bare" kan lægges uden om dansk søterritorium. Den alternative rute nordvest om Bornholm vil end ikke ikke forsinke projektet, har selskabet oplyst, men den vil være dyrere end den oprindelige rute sydøst om Bornholm. Derfor fastholder selskabet bag Nord Stream 2 da også den første ansøgning, som stadig ligger hos Energistyrelsen.



Flemming Splidsboel Hansen vurderer, at den nye ansøgning kan være et forsøg på at presse Danmark til at træffe en beslutning.

»Vi kan ikke blokere, men blot fordyre projektet, og det kan være, at det er konsekvensen, som selskabet har taget nu.«

»Det kan være en måde at lægge et sidste pres på Danmark ved at sige; "Er det virkelig det her, I vil?"« siger han.

Omvendt kan ansøgningen også på nogen områder − og hold nu fast − ende med at hjælpe Danmark. Den fjerner nemlig reelt betydningen af et eventuelt dansk nej til den oprindelige rute, og kan dermed være en beljelig vej ud af den penible situation. Som Flemming Splidsboel Hansen udtrykker det:

»Jeg kan da godt forestille mig, at nogen vil være lettede, fordi nu behøver vi måske alligevel ikke tage stilling.«

Ansøgningen om den oprindelige, foretrukne rute blev indleveret i april 2017, og siden januar i år har Udenrigsministeriet overvejet sagen.

Det skyldes, at et enigt Folketing sidste år vedtog et lovforslag, der gav mulighed for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn, når Danmark skal tage stilling til, om energiselskaber skal have lov at nedlægge elkabler og rørledninger på dansk søterritorie. Hidtil var et kun været muligt at inddrage miljøhensyn og sikkerhedshensyn.



Flemming Splidsboel Hansen vurderer derfor, at ansøgningen om den alternative rute kan være et udtryk for, at Nord Stream 2 er ved at løbe tør for tålmodighed med Danmark.

»Vi bliver ved med at gå rundt om den varme grød og kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi skal sige.«

Nord Stream 2 har allerede fået de nødvendige tilladelser fra alle de øvrige lande, hvis farvand rørledningen passerer igennem mellem Rusland og Tyskland.



I en pressemeddelelse skriver selskabet, at »den oprindelige ansøgning er den mest optimale i forhold til anlæg af rørledningerne i dansk farvand og forbliver dermed den foretrukne rute.«