LA garanterer støtte til eventuel V-DF-regering

I dag sidder Liberal Alliance i regering, men selvom partiet går til valg på at forsætte samarbejdet med V og K, så er det et åbent spørgsmål, om det bliver tilfældet efter det kommende folketingsvalg.

Alligevel afliver LA-leder Anders Samuelsen nu enhver tvivl om, hvor LA's støtte ligger.



»Vi giver det klare signal til danskerne, at hvis der kommer et borgerligt flertal efter næste valg, så er det helt sikkert, at LA støtter en borgerlig-liberal regering,« siger Anders Samuelsen på partiets sommergruppemøde torsdag.

LA vil fjerne uddannelsesloftet

Garantien gælder også, selvom den kommende regering består af eksempelvis Venstre og Dansk Folkeparti, uddyber Samuelsen og bekræfter, at der er tale om et løfte:

»Det er klart et løfte. Og et løfte, som vi gerne vil have, at andre partier giver,« siger han med henvisning til DF.



Alt andet end at tone rent flag nu er at gamble med det borgerlige Danmark, og det risikerer at føre til højere skatter og mere socialdemokratisme, mener LA-lederen.



Udmeldingen kommer efter en sommer, hvor DF-formand Kristian Thulesen Dahl har meldt ud, at LA hverken skal med i en ny blå regering eller have indflydelse på regeringsgrundlaget.



»Det bliver dem, der laver en regering, der også laver et regeringsgrundlag. Og det skal kun afspejle kompromiset blandt de partier, som indgår i en ny regering,« sagde Thulesen Dahl til Jyllands-Posten i juni og fortsatte:

»Det bliver en nydannet regering, hvor Liberal Alliance så ikke er en del af regeringen.«

LA går til valg på at forsætte det nuværende VLAK-regeringssamarbejde. Partiet mener, at støttepartiet DF bør standse flirten med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

»Vi er bekymrede for, at DF kun i første runde (hos dronningen, red.) vil love at pege på Lars Løkke,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

»Vi synes, at DF skal sige klart til vælgerne, at de peger på en blå regering hele vejen igennem.«

Folketingsvalg skal senest afholdes til juni næste år.