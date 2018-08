DF: Folkeafstemning om EU-medlemskab er ikke et krav

Skal Dansk Folkeparti være en del af en kommende regering, behøver det ikke at betyde et dansk exit fra EU.

DF vil ikke stille ultimative krav om en folkeafstemning om det danske EU-medlemskab, hvis partiet ved næste valg er med til en regeringsdannelse.

Det siger DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, på et pressemøde efter partiets sommergruppemøde i Sønderjylland.

- Der er masser af perspektiver for Danmark i at føre en mere selvstændig linje, siger Kristian Thulesen Dahl.

Et bud på en EU-politisk retning vil være en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab. Men det er ikke nødvendigvis den eneste fremgangsmåde, lyder det.

Ifølge formanden er flere af de europæiske regeringer rykket i en mere EU-skeptisk retning, hvilket åbner for nye måder at arbejde EU-politisk.

- Det må jo påvirke på et tidspunkt, hvordan EU udvikler sig. Der er forskellige måder at nå det på, vi gerne vil, siger Thulesen Dahl.

»Dansk Folkeparti må besinde sig på, at de er en del af det borgerligt-liberale Danmark« Liberal Alliance advarer mod den kurs, Dansk Folkeparti ønsker for blå blok efter valget. Partiet anklager DF for at ville føre rød politik med borgerlige stemmer.

Morten Messerschmidt, der er afgående EU-parlamentariker for DF, har ellers i slutningen af juli i et interview med BT lagt op til, at Danmark er bedre tjent med at forlade EU.

- Men det handler om betingelserne, og hvordan det går med Storbritannien. Men i stedet for at vente og se, hvad der sker, kan vi lige så godt komme i gang med folkeafstemninger, der gradvis fjerner os mere fra EU, sagde han.