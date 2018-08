Thulesen Dahl ønsker først valg efter finansloven

Den politiske sæson er så småt ved at begynde i hedebølgen, og der venter et år med både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet.

Førstnævnte skal holdes senest til juni næste år, men spørgsmålet om, hvorvidt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil udskrive et tidligt efterårsvalg, diskuteres allerede livligt på Christiansborg.



Står det til DF-formand Kristian Thulesen Dahl, kan Løkke dog godt vente droppe den mulighed. Det siger han på DF's sommergruppemøde i Sønderborg onsdag.

DF åbner for armlægning med Venstre om EU

Her opfordrer han regeringen og Folketingets partier til at benytte efteråret til at lave politisk håndværk og vise danskerne løsninger - først og fremmest med en finanslov for 2019.

»Så kan valget komme derefter,« siger han.

Finanslovsaftalen falder normalt på plads midt i november, men sidste år skete det først midt i december på grund af krisen med Liberal Alliance, der kortvarigt truede med slet ikke at stemme for aftalen. Regeringens forhandlinger med støttepartiet om skattelettelser var gået i hårdknude, og Lars Løkke Rasmussen skød spørgsmålet om udlændingestramninger til hjørne.

Derfor skal finanslovsforhandlingerne i år netop bruges til at levere det længe efterspurgte »paradigmeskift« i udlændingepolitikken, fastslår Thulesen Dahl.



»Det er et krav, vi tager med til finanslovsforhandlingerne,« siger han.

Adspurgt om ikke kravet kan udløse en ny stor regeringeskrise og måske et valg, svarer gruppeformand Peter Skaarup (DF):

»Vi skal ikke gøre det mere kompliceret end det er. Regeringen har lagt noget frem for os, som er clearet af med de forskellige ministerier. Det er et sted at starte.«

»Dansk Folkeparti må besinde sig på, at de er en del af det borgerligt-liberale Danmark« Liberal Alliance advarer mod den kurs, Dansk Folkeparti ønsker for blå blok efter valget. Partiet anklager DF for at ville føre rød politik med borgerlige stemmer.

De grundlæggende krav fra DF er, at hvis man ikke er berettiget til ophold i Danmark, så skal man ud. Og hvis flygtninge kan vende tilbage til deres hjemlande, skal de tilbage. En stor del af de konkrete krav til udlændingestramninger vil være gengangere fra sidste års forhandlinger, oplyser han, mn DF vil også tage nye ønsker med til forhandlingsbordet.

Det vil for eksempel være en kvoteordning for, hvor mange flygtninge, der kan få familiesammenføring, ligesom Tyskland har indført.

Derudover har Thulesen Dahl tidligere krævet bedre forhold for landets pensionister på næste års finanslov.