Burkabøder: DF og Venstre overvejer hårdere straffe

Selvom det omstridte tildækningsforbud blev vedtaget for kun få dage siden, overvejer Venstre og Dansk Folkeparti allerede stramninger i form af stærkere sanktioner mod niqab- og burkaklædte samt andre maskerede i det offentlige rum.

Overvejelserne kommer ovenpå det kontroversielle løfte fra den fransk-algeriske rigmand, Rachid Nekkaz, der har meddelt, at han af egen lomme vil betale enhver bøde, der falder på baggrund af det nyindførte forbud. Han lander i København den 11. september.

»Angreb på demokratiet«

Venstres Udlændinge- og Integrationsordfører, Marcus Knuth, kalder rigmandens initiativ for et angreb mod det danske demokrati:

»Det, Rachid Nekkaz udgiver sig for at ville gøre, er et direkte angreb på det danske folkestyre, det danske folkevalgte folketing og det danske demokrati. Det er jo et forsøg på at annullere lovgivningen som et folkevalgt folketing har vedtaget,« lyder det fra Marcus Knuth.

Det såkaldte burkaforbud blev mødt af store protester i både Aarhus og København, da det indtraf d. 1. august. Foto: Tina Frederiksen.

Fakta: Forbud mod burka, elefanthuer og kunstigt skæg

Problemerne med forbuddet Alle beklædningsgenstande, der dækker ansigtet, blev forbudt på offentlige steder d. 1. august. Forbuddet omfatter alt fra burka og niqab til elefanthuer, masker, hjelme, kunstige skæg mm. Ovenstående påklædning udløser derfor en bøde på 1.000 kr. - medmindre vedkommende har en god grund til at maskere sig. Den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz har siden tilbudt at betale for alle uddelte bøder. Det har nu fået flere partier til at overveje hårde straffe som samfundstjeneste eller fængselsstraf.

Større bøder og fængsel

Mens Dansk Folkeparti fortsat ønsker stramninger, der muliggør fængsling i op til syv dage ved engangsforseelser samt en tidobling af bødestørrelsen op til 10.000 kr., er Venstre mere tilbageholdende. Partiet er dog ikke afvisende over for nye, fremtidige sanktioner, der kan erstatte bøder. Men kun hvis det bliver nødvendigt, påpeger Macus Knuth.

»Indtil videre er Venstre tilfreds med loven, som den ser ud lige nu. Vi har ønsket at sende et signal om, at folk ikke skal gå i niqab og med burka, hvis det lykkes, er det fantastisk. Hvis folk bryder loven alligevel, og det lykkes Rachid Nekkaz at betale deres bøder, må vi se på ændringer,« siger Marcus Knuth.

Lukkede grænser?

Martin Henriksen (DF), udlændinge- og integrationsordfører, afsøger i øjeblikket mulighederne for at kunne afvise rigmanden ved grænsen. Hvis det alligevel lykkedes ham at komme ind i landet, håber han dog, at det kan ændre stemningen i Folketinget.

»Venstre er jo begyndt at åbne op for lovændringer. Hvis Rachid Nakkaz kommer til Danmark, så tror jeg godt, at det kan ændre stemningen i Folketinget, så vi kan diskutere bødeniveauet, og om det ikke er rimeligt med fængselsstraf.«



Men ifølge De Konservatives retsordfører, Naser Khader, er det endnu for tidligt at tale om lovændringer. Han afviser dog ikke, at stramninger i fremtiden kan finde sted.

»Vi har lige vedtaget loven. Efter blot en uge kan man ikke allerede sige, at vi skal ændre den - vi skal først se effekterne. Men jeg forestiller mig, at vi kommer til at have en version et, to og tre ligesom med knivloven. Men det er for tidligt at tale om stramninger i form af fængselsstraf og samfundstjeneste,« siger Naser Khader.